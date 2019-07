Si sta parlando della prossima edizione del programma 'Tale e quale show' che dovrebbe tornare sul piccolo schermo dal mese di settembre. Ci sono delle indiscrezioni sulla partecipazione dei vip che hanno fatto dei provini con l'intento di entrare a far parte della trasmissione presentata da Carlo Conti. Nel cast ci dovrebbero essere Francesco Monte, Jessica Morlacchi e Davide De Marinis.

La metà del mese di luglio fondamentale per conoscere i concorrenti

Le novità intorno a Tale e quale show dovrebbero essere rese note a partire dalla metà del mese di luglio.

Si tratta del periodo nel quale il presentatore, in collaborazione con il dirigente responsabile della Rai, annuncerà la lista definitiva dei concorrenti. Non si può dimenticare la collaborazione del team della Endemo,l che ha un'importanza rilevante per il successo del programma.

Ci sarebbero nomi interessanti provenienti da 'Ora o mai più'

Il primo di questi possibili concorrenti, corrisponde alla persona di Davide De Marinis, il cantante che è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'edizione di 'Ora O Mai Più' per la conduzione di Amadeus.

L'artista ha avuto modo di farsi apprezzare dal pubblico con la possibilità di cantare in una delle ultime puntate il suo inedito. Il cantante classe 1971 ha avuto come maestro Fausto Leali, con il quale ha duettato nel corso degli appuntamenti del programma. Un altro artista vicino a far parte della nuova stagione di Tale e quale show è la cantante Jessica Morlacchi. La ragazza si è distinta per essere stata una delle protagoniste della seconda edizione di Ora o mai più ed è stata affidata a uno dei componenti dei Pooh, Red Canzian.

Vicina la presenza di Francesco Monte

Questi due primi nomi dimostrano quanto sia importante la trasmissione condotta da Amadeus, che dà ai partecipanti l'occasione di conquistare il pubblico. Un esempio si ritrova nella partecipazione nella scorsa stagione di Massimo De Cataldo, che ha fatto un ottimo percorso in crescendo all'interno di Tale e quale show. In precedenza, il cantante ha preso parte alla prima edizione di Ora o mai più con la maestra Patty Pravo, con la quale si è classificato al secondo posto.

Il terzo possibile concorrente rappresenta una novità, in quanto il personaggio è estraneo al mondo della musica. Si tratta di un ragazzo che ha diviso il pubblico ed è stato al centro dell'attenzione del gossip per via della relazione con Cecilia Rodriguez. Parliamo ovviamente di Francesco Monte che, già lo scorso anno, era figurato tra i papabili concorrenti per prendere parte all'edizione di Tale e quale show, preferendo però 'Il grande fratello vip'.