Il Gossip di Uomini e donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e delle conseguenze della sua rottura con Manuel Galiano. La coppia, nata nelle ultime fasi della stagione 2018-19 del Trono Classico, si è ufficialmente lasciata qualche giorno fa dopo alcuni giorni di smentite e segnalazioni: lui, in vacanza ad Ibiza, avrebbe baciato una ragazza immortalata nel video di un'amica, Giulia non avrebbe affatto gradito quanto accaduto, pur evitando di parlare delle reali cause che hanno portato alla decisione definitiva.

Ma cosa bolle in pentola ora che l'ex tronista è di nuovo single? Alcuni fan hanno notato dei particolari in un video pubblicato su Instagram che farebbero pensare ad un avvicinamento niente meno che a Giulio Raselli.

Uomini e Donne: Giulia in un'auto uguale a quella di Giulio

Ad alcuni telespettatori di Uomini e Donne non è sfuggito un particolare pubblicato in una Instagram Story di Giulia Cavaglià. Come riportato da Il Vicolo delle News, in essa si vede l'ex tronista seduta nel sedile del guidatore di un'automobile: fin qui non c'è nulla di strano, considerando che spesso in passato ha pubblicato qualcosa di analogo insieme ai familiari o a qualche amica.

La stranezza è che la macchina in questione sia del tutto identica a quella di Giulio Raselli, il suo ex corteggiatore (al quale Giulia ha preferito Manuel nel giorno della scelta). Anche in questo caso è una Story pubblicata da Giulio a parlare, confermando l'incredibile casualità. Ma si tratta davvero di casualità, ovvero di due auto identiche, o la coppia si trovava insieme nella stessa macchina? Al momento la notizia non è stata smentita né confermata dai diretti interessati, più che mai al centro della curiosità dei fan del dating show di Maria De Filippi.

Le parole comprensive di Giulio Raselli su Giulia

Giulio Raselli ha da poco concluso la sua avventura in Sardegna in qualità di single di Temptation Island. Come visto nelle prime due puntate del docu-reality, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato molto a Sabrina Martinengo, che a sua volta ha riportato numerosi apprezzamenti nei suoi confronti. In attesa di scoprire se Sabrina e Nicola riusciranno a superare la prova dell'isola delle tentazioni, fin dal suo ritorno a casa Giulio aveva risposto alle domande di alcuni fa, dimostrando di essere particolarmente sensibile ai problemi tra la Cavaglià e Galiano.

Interrogato su Instagram, Raselli aveva invitato i suoi followers a fare attenzione con le parole dato che per l'ex coppia si trattava di un momento complicato. Aveva anche riservato parole gentili verso la tronista: "È senza ombra di dubbio una persona con cui ho condiviso dei momenti bellissimi".