Inizia una nuova settimana estiva e i palinsesti televisivi della maggior parte delle emittenti nazionali offrono, per la prima serata, in particolare dei film e delle Serie TV. Anche questo lunedì 29 luglio è in linea con tale trend, con l'unica eccezione rappresentata del reality "Temptation Island" di Canale 5.

Reality e intrattenimento

Per chi ama i reality show e l'intrattenimento, stasera su Canale 5 andrà in onda l'attesa sesta puntata di "Temptation Island" condotto da Filippo Bisciglia.

In particolare saranno affrontare le vicende della coppia formata da Ilaria e Massimo, ma anche i week end da sogno di Sabrina e Nicola, come pure di Katia e Vittorio, il tutto prima dei falò di confronto finale.

I film in onda stasera 29 luglio

Moltissime sono le alternative offerte dal palinsesto, in particolare per gli amanti di Cinema.

Partendo dal genere drammatico Su Rai 1 (canale 1) verrà trasmesso il film americano del 2014 "Black or White": la regia è di Mike Binder e vede l'interpretazione di attori del calibro di Kevin Costner, Gillian Jacobs e Jennifer Ehle: un avvocato dovrà superare molte difficoltà nella sua vita, a partire dalla morte della figlia e della moglie, oltre alla richiesta di custodia di sua nipote.

Per gli amanti del genere azione-avventura su Italia Uno (canale 6) verrà trasmesso il film americano del 2012 "Act of Valor" di Mike McCoy, con Roselyn Sanchez, Emilio Rivera e Nestor Serrano, in cui una squadra di SEAL sarà impegnata ad impedire un attacco che potrebbe uccidere migliaia di persone.

Canale 20 Mediaset invece manderà in onda il film "Inception" con Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Levitt ed Ellen Page in cui a Dom Cobb, abile nel penetrare la dimensione onirica delle persone, verrà chiesto di immettere nel pensiero di Robert Fischer Jr.

la volontà di demolire l'impero rimasto in eredità.

Chi preferisce il genere thriller su Rai 3 (canale 3) andrà in onda il film americano del 1992 "La mano sulla culla" con la talentuosa attrice Julianne Moore, che racconta la storia di una donna molestata da un medico, con inevitabile conseguenze sulla sua vita e quella di altre persone.

Anche il canale 27 di Paramount Channel trasmetterà un thriller datato 2010 di Paul Scheuring "The experiment" con Adrien Brody e Fisher Steven in cui Travis decide di sottoporsi ad un esperimento per ricevere un generoso guadagno, insieme ad altri venticinque candidati: verranno rinchiusi ed isolati in fittizie prigioni e monitorati come fossero prigionieri, ognuno con un proprio ruolo predefinito.

Per gli affezionati del genere horror il canale 9 trasmette "il mistero di Sleepy Hollow" del grande regista Tim Burton, con Johnny Deep, Ian McDiarmid e Christina Ricci: ambientato nella New York del 1799 un giovane poliziotto indaga nello smarrito villaggio di Sleepy Hollow su tre omicidi, caratterizzati tutti da decapitazione.

In alternativa su Rai 4 (canale 21) va in onda il film "Friend Request - La morte ha il tuo profilo" del 2016, per la regia di Simon Verhoeven, con William Moseley e Shashawnee Hall.

La studentessa Laura inizia una relazione con Marina, conosciuta online, che però si suiciderà quando scoprirà di non essere stata invitata alla sua cena di compleanno: da allora il suo spirito la inseguirà.

Le serie tv

Le serie tv di stasera sono: "Hawaii Five-0" su Rai 2 (canale 2) del 2010 con Alex O' Loughlin, Scott Caan e Grace Park: questa sera trasmetterà la puntata n.13 dell'ottava stagione in cui un uomo tenterà di suicidarsi perché sospettato della morte di sua moglie.

In alternativa su Rete 4 (canale 4) verrà trasmesso il terzo episodio della prima stagione di "Gone" con Chris Noth, Leven Rambin e Danny Pino: la direttrice di una banca scompare dopo un furto ed il marito ed il figlio vengono rapiti.

Immancabile su La7d (canale 29) "Joséphine ange gardien" interpretata da Mimie Mathy: questa sera andrà in onda il primo episodio della decima stagione in cui una coppia cerca di avere un figlio e Joséphine giungerà in loro aiuto. Mentre su La5 (canale 30) invece verrà trasmesso "Rosamunde Pilcher: e all'improvviso fu amore" con Jeanne Tremsal e Patrik Fitche: Julia, tradita dal compagno, torna in Cornovaglia per aiutare la madre ad organizzare il suo matrimonio dove conoscerà Nicolas, il figlio del suo futuro patrigno.