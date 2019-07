Le anticipazioni della prossima stagione de 'Il paradiso delle signore daily 2' rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Riccardo. Quest'ultimo non riuscirà a vivere la storia con Nicoletta. Sembrerà trattarsi di un amore impossibile per i due innamorati che devono fare i conti con dei continui ostacoli.

Una storia complessa; la possibilità delle nozze tra Vittorio e Marta

Gli spoiler de 'Il paradiso delle signore 4', però, chiariscono che non sarà imminente l'atteso ritorno di fiamma tra la Cattaneo e il Guarnieri.

Il figlio del commendatore e la sorella di Federico si renderanno protagonisti di un amore irrealizzabile che li ha portati a un lungo distacco. Le anticipazioni parlano di altri due personaggi come Gabriella e Salvatore che, nella prossima stagione, potrebbero giungere alla separazione definitiva. Infine gli spoiler pongono l'attenzione sul possibile matrimonio tra i personaggi di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu).

Un rapporto pieno di incomprensioni che si è concluso con un arrivederci nella terza stagione

Nella precedente stagione, il giovane Guarnieri è divenuto padre di una bambina che ha ricevuto il nome di Margherita e il rapporto tra i due innamorati si è concluso con un arrivederci, ma Nicoletta (Federica Girardello) si è recata a villa Guarnieri per incontrare Riccardo (Enrico Oetiker). La figlia di Luciano (Giorgio Lupano) si presenta nell'abitazione dell'uomo per restituirgli l'anello ricevuto e il fratello di Marta non si dimostra dello stesso parere. Riccardo consiglia all'amata di darlo alla figlia e l'incontro si conclude con un bacio tra i due innamorati.

L'avvicinarsi delle riprese dell'amata soap opera in onda su Rai uno dal 14 ottobre

Dal 14 ottobre tornerà la quarta stagione dell'apprezzata soap opera Il paradiso delle signore che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. C'è stata grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla fiction che ha ottenuto uno share pari al 17% e questo dato dimostra l'ottimo lavoro che ha portato alla riconferma per la stagione successiva.

Inoltre il prodotto televisivo si è rivelato un successo per Rai play che ha registrato due milioni di browser unici su Raiplay. L'azienda di stato ha deciso di premiare Il paradiso delle signore daily che proseguirà per altri due anni ed è arrivato l'annuncio di due date importanti per Il paradiso delle signore daily. Si avvicina il giorno dell'inizio delle riprese e Roberto Farnesi ha rivelato sulla sua pagina di Instagram di godersi gli ultimi giorni di relax prima di tornare al lavoro sul set.