In queste ultime ore, tramite il suo profilo Instagram, l'ex tronista Ludovica Valli ha spiegato i motivi della rottura con l'ex fidanzato, nonché ex personal trainer: la coppia non era più in sintonia e, di conseguenza, proseguendo nel rapporto si è resa conto di non avere le stesse esigenze, gli stessi desideri. La 22enne emiliana ha spiegato: "Per quanto ci possa essere l'amore, se due innamorati prendono strade diverse non ha senso rimanere insieme facendosi del male, perché si hanno diverse concezioni di vita e desideri differenti".

Pubblicità

Pubblicità

Ha precisato di voler ancora bene a Federico ma di rendersi conto di desiderare delle cose dalla vita in cui oggi le persone difficilmente credono: "Io so cosa voglio, voglio una famiglia, quindi o si sta insieme per costruire un futuro insieme, una famiglia con dei bambini, con dei valori, oppure non si va da nessuna parte".

E alla domanda se c'è un nuovo amore in vista, l'ex tronista ha fatto sapere: "Sto vedendo da pochissimo una persona", precisando però che la sta conoscendo con molta calma "perché una rottura la vedo come un fallimento per me stessa e per la mia famiglia, quindi calma perché questa volta sono consapevole di quello che voglio, sono più razionale con obiettivi mirati.

Pubblicità

Calma perché questa volta non potrei più sopportare o tollerare un dolore così grande come una rottura". Infine ha sottolineato che è rimasta sempre la ragazza romanticona che crede nelle favole, anche se deve comunque ragionare e pensare a ciò che vuole per il suo futuro.

Com'è diventata famosa Ludovica

Ludovica Valli è diventata famosa tra il pubblico per aver partecipato a Uomini e donne nel 2016 in veste di tronista insieme a Rossella Intellicato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Se quest'ultima aveva abbandonato il trono in anticipo dopo aver avuto diverse discussioni particolarmente accese con Tina Cipollari, storica opinionista del programma, Ludovica durante il suo percorso aveva avuto modo di approfondire la conoscenza con Filippo, Manuel e Fabio, quest'ultimo ex corteggiatore di Silvia Raffaele e successivamente scelta della 22enne di Reggio Emilia.

I due uscirono dal programma insieme, per poi partecipare come fidanzati a Temptation Island nel 2016, insieme a Georgette Polizzi e Davide Tresse, Roberta Mercurio e Flavio Zerella, Mariarita Salino e Luca Lantieri, Valeria Vassallo e Roberto Ranieri, Gabriella Teodosio ed Ernesto Carnevale.

Anche al termine del reality estivo, nonostante un falò di confronto non troppo positivo, la coppia decise di andar via ancora unita. Nelle battute finali di quell'estate, però, cominciò una crisi che li portò a lasciarsi a settembre, rottura poi confermata durante la loro ospitata nella prima puntata della successiva edizione di Uomini e Donne.

Dopo queste due esperienze televisive, Ludovica si è molto concentrata sul suo lavoro, essendo diventata una influencer e cominciando ad occuparsi moltissimo della sua immagine.

Pubblicità

Lavoro e dedizione che l'hanno portata a conoscere e ad innamorarsi di Federico, il suo personal trainer. Il loro è stato un amore molto seguito sul web, un rapporto semplice e genuino, fatto di allenamenti e sentimenti. A giugno di quest'anno, però, l'ex tronista, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato la rottura con Federico dopo un anno di relazione. Oggi, invece, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, ha spiegato perché è finita quella storia, e al contempo ha annunciato di aver avviato una frequentazione con un altro ragazzo.