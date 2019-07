Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dall’8 al 12 luglio 2019. Dopo essere stata messa in ginocchio dall'epidemia di varicella, Puente Viejo sembrerà ritornare piano piano alla normalità. Elsa, che ha dato una grande mano nella cura dei malati, verrà ora ben vista dai paesani, tanto che Adela le offrirà un posto nella scuola. La Laguna però, sarà decisa ad abbandonare Puente Viejo.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo, un tragico fatto sconvolgerà le vite di Saul e Julieta. I due infatti, verranno aggrediti dagli uomini di Eustaquio Molero e durante il conflitto a fuoco Prudencio rimarrà ferito gravemente e rischierà di morire.

Il Segreto, anticipazioni al 12 luglio: Prudencio in fin di vita, salvato da Saul

I nuovi episodi de Il Segreto in onda dall’8 al 12 luglio prossimi, vedranno protagonista Prudencio il quale, nel tentativo di proteggere Julieta dagli uomini di Eustaquio Molero, verrà ferito gravemente da Lamberto.

Pubblicità

Saul e la Uriarte si salveranno anche grazie all'intervento della guardia civile che arresterà Lamberto Molero, mentre il minore degli Ortega verserà in condizioni critiche, tanto che con il passare dei giorni, si temerà il peggio. Sarà a questo punto che Saul, per salvare la vita al fratello, deciderà di donare il suo sangue e il gesto sembrerà dare i suoi frutti, tanto che Prudencio sembrerà riprendersi. Julieta e Saul quindi, potranno ricominciare ad organizzare il loro matrimonio, ma su di loro incomberà nuovamente un pericolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Eustaquio Molero infatti, non demorderà e farà di tutto per vendicarsi della coppia, annunciando a Severo e Carmelo che ben presto il figlio Lamberto uscirà dal carcere.

Il Segreto, trame 8-12 luglio: Elsa vuole abbandonare Punte Viejo

L’epidemia di varicella sta pian piano per essere debellata grazie anche alle cure e agli sforzi di Elsa, la quale si è occupata con grande dedizione ai malati. La Laguna in questa occasione, ha avuto modo di riscattarsi dopo le pesanti accuse mosse da Antolina circa la sua responsabilità nel procurato aborto.

Dopo i dissapori con il dottor Alvaro, sembrerà che anche con il medico le divergenze si stiano appianando e ciò permetterà loro di lavorare con maggior serenità nell'ospedale da campo. Le anticipazioni sui prossimi episodi, rivelano inoltre che Adela, riconoscente per il lavoro svolto dalla Laguna, le offrirà un posto come maestra nella scuola di Puente Viejo ma Elsa, a sorpresa, rifiuterà in quanto decisa ad abbandonare il paese. Intanto Eustaquio Molero riuscirà a far scarcerare Lamberto corrompendo la guardia civile e sarà pronto a tutto pur di vendicarsi di Saul e Julieta.

Pubblicità

Sembra che i due promessi sposi siano in pericolo e per scoprire ciò che riserverà loro il futuro, non resta che seguire gli appuntamenti de Il Segreto in onda dall'8 al 12 luglio 2019 su Canale 5 nel consueto orario delle 15,40.