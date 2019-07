Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio, Onesimo e Hipolito scopriranno che la 'pozione' che fa tornare la memoria funziona. In seguito Saul e Julieta cercheranno di scappare dopo che Lamberto Molero e i suoi complici faranno esplodere alcuni colpi di fucile. Poi Prudencio e Mauricio chiameranno la guardia civile che calmerà la situazione. Successivamente Alvaro chiederà ad Elsa di rimanere a lavorare nell'ospedale da campo.

In seguito Maria parlerà con Raimundo e accetterà le condizioni imposte da Fernando. Poi la donna chiederà al Mesia di rimanere a Puente Viejo per gestire tutti i conti di Francisca.

Lamberto Molero viene rilasciato

Nelle prossime puntate de Il Segreto, quelle che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Lamberto Molero ferirà gravemente Prudencio. Quest'ultimo cercherà di fare da scudo con il suo corpo, per aiutare Julieta, ma verrà colpito e rischierà la vita.

Nel frattempo Antolina cercherà di infastidire e provocare Isaac, facendogli pensare che tra Alvaro ed Elsa ci sia in corso una relazione sentimentale. Il Guerrero sarà parecchio adirato dalle parole della donna e dirà che Elsa non si avvicinerebbe mai ad un uomo ricco soltanto per il denaro. In seguito Fernando svelerà a Maria di essere ancora innamorato di lei. Poi Saul sarà notevolmente grato a Prudencio per aver salvato la vita della sua amata Julieta.

Intanto Camelia e Marcela guariranno completamente dalla varicella. Successivamente Elsa Laguna perderà conoscenza all'improvviso e verrà soccorsa dal dottor Fernandez: la donna si sentirà parecchio debole dopo aver lavorato per diversi giorni. Per tale ragione Alvaro ed Elsa si avvicineranno sempre di più.

Eustaquio annuncerà a Carmelo e a Severo che Lamberto verrà rilasciato molto presto. Intanto Dolores andrà alla villa e incontrerà imprevedibilmente Francisca Montenegro.

Per tale ragione Dolores rimarrà notevolmente turbata e sorpresa, poiché non aveva idea che Donna Francisca fosse ancora viva e perderà improvvisamente i sensi. Nel frattempo Saul deciderà di donare il suo sangue a Prudencio per cercare di salvargli la vita. Poi tutto andrà per il meglio, così Julieta Uriarte e il suo amato Saul Ortega potranno continuare ad organizzare senza ulteriori problemi il loro matrimonio. Successivamente Lamberto Molero verrà rilasciato.

Poi Elsa Laguna deciderà di andarsene da Puente Viejo. Isaac intimerà ad Alvaro Fernandez di lasciar perdere Elsa e farà una scenata di gelosia. Poi Alvaro non capirà il motivo del rancore di Isaac nei suoi confronti e andrà subito da Elsa a chiedere delle spiegazioni sulla strana vicenda.