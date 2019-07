Giulia Cavaglià è una delle ex troniste di Uomini e donne più discusse del momento. La ragazza ha chiuso da poco la sua relazione con Manuel Galiano, a solo poche settimane dalla scelta. Sull'ex corteggiatore sono circolate diverse voci riguardo ad un probabile tradimento avvenuto mentre era in vacanza ad Ibiza. Nonostante questa notizia sia stata negata dal diretto interessato, Giulia ha deciso di terminare la loro relazione anche per via di altri motivi, spiegando ai fa che le sue aspettative sono state deluse.

Nella giornata di ieri 2 giugno, sul web è circolato un video postato dall'ex tronista, in cui sembrava essere all'interno della macchina di Giulio Raselli. Pochi minuti fa, la donna ha voluto smentire la notizia sui social.

Gossip Uomini e Donne, Giulia nega di essere stata in macchina con Raselli

Il video postato sulle storie Instagram di Giulia ha fatto pensare ai fan che potesse essersi rivista con la sua non scelta. La radio della macchina in cui ha girato un filmato sembrava infatti essere molto simile a quella della macchina del suo ex corteggiatore Giulio.

In realtà però, è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a smentire la notizia su IG, dicendo che il veicolo in cui si trovava non era quella di Giulio, e che qualora ci fossero delle novità nella sua vita sentimentale sarebbe lei stessa la prima a dirlo. La ragazza invita così tutti i suoi fan a stare più tranquilli. In molti sono i fan di Raselli che, rimanendo delusi dalla non scelta, speravano che tra i due potesse nascere qualcosa dopo la rottura con Manuel, ma a quanto pare così non è.

Uomini e Donne, Giulio Raselli su IG: 'Non siate mai la seconda scelta di nessuno'

Prima che la Cavaglià prendesse parola nelle scorse ore, lo stesso Giulio si era per primo espresso a poche ore dalla messa in circolazione della notizia. L'uomo aveva infatti chiarito la questione dicendo che nella vita non bisogna mai essere la seconda scelta di nessuno, facendo dunque intuire di non essersi rivisto con Giulia. I due sembrano dunque non essersi più rivisti dopo l'ultimo giorno all'interno dello studio di Uomini e Donne.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere parte a Temptation Island nelle vesti da tentatore: il ragazzo ha fatto breccia nella fidanzata Sabrina, molto incuriosita dall'aspetto fisico e caratteriale dell'ex corteggiatore. Tra i due sembra essere nata una grande intesa, ma non si sa se la donna deciderà di lasciare il suo attuale fidanzato proprio per Raselli. Per scoprire se il ragazzo è riuscito a conquistare Sabrina, bisognerà attendere le prossime messe in onda del programma condotto da Filippo Bisciglia.