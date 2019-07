Nelle ultime ore uno scoop del settimanale 'Chi' sta monopolizzando le cronache del Rap web italiano, catturando però attenzioni anche al di fuori dell'ambito hip hop, coinvolgendo gli appassionati di Gossip generico e del noto talent show 'Amici di Maria De Filippi'.

Lo scoop lanciato dal settimanale 'Chi' riguarda infatti Elodie Patrizi, cantante romana, classificatasi al secondo posto della quindicesima edizione del noto programma Mediaset, ed il King Del Rap, Marracash, che ha recentemente annunciato di essere in procinto di pubblicare un nuovo album, lavoro che uscirà con ogni probabilità dopo la fine dell'estate, anche se non c'è ancora una data ufficiale.

I due artisti sono stati immortalati in atteggiamenti evidentemente intimi, a dir poco focosi e palesemente passionali, durante una recente sfilata milanese.

I rumors si rincorrevano da settimane

Baci appassionati dati tenendosi per mano, pizzicotti e carezze hanno confermato i rumors su una probabile relazione tra i due, che si rincorrevano ormai da settimane, sin da quando era stata annunciata la collaborazione nel brano 'Margarita', pubblicato il 13 giugno 2019 ed accompagnato da un videoclip ufficiale dove Marracash e quella che molti considerano già la sua nuova compagna di vita sembravano effettivamente essere a dir poco in sintonia.

Fino ad oggi però la liaison non era stata ancora documentata con prove concrete e tangibili, nonostante le voci di presunti avvistamenti della coppia a Milano – pochi giorni fa si erano presentati insieme ad un party – si facessero sempre più insistenti col passare dei giorni.

'Sto pensando a una cantante italiana, con cui passare bene questo fine settimana'

Probabilmente è per questo motivo che uno dei commenti che più frequentemente stanno comparendo sotto i post delle numerosissime pagine Facebook ed Instagram che stanno ricaricando gli scatti in questione nelle ultime ore è "Lo sapevo", oppure "Io l'avevo detto".

Altri invece citano una popolare frase di un brano del rapper, 'Cantante Italiana' – pezzo presente nell'album del 2016, 'Santeria', realizzato assieme a Gué Pequeno – ovvero: 'Sto pensando a una cantante italiana, con cui passare bene questo fine settimana'.

Le effusioni in pubblico

Marracash ed Elodie sono stati pizzicati dagli obiettivi di 'Chi' durante un evento mondano, di conseguenza appare evidente come, nonostante la consueta riservatezza del rapper – dei suoi trascorsi sentimentali recenti si sa infatti poco e niente, fatta eccezione per un presunto flirt con l'influencer Giulia Salemi, mai del tutto dimostrato – in questo caso l'autore di 'Bastavano le briciole' non si sia fatto problemi a mostrarsi in dolce compagnia.

A giudicare dalle foto entrambi i cantanti sembrano mostrare una totale noncuranza dei paparazzi, di cui molto difficilmente avrebbero potuto non accorgersi.

Nonostante ciò, nessuno dei due è ancora uscito allo scoperto con delle dichiarazioni pubbliche. Ma poco importa, almeno per il web, che sta già descrivendo questa unione, per certi versi ancora ricca di punti interrogativi, come la coppia dell'estate 2019.