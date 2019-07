Nuovi episodi in compagnia della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che vede altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto fanno notare che Joshua si troverà alle prese con una scoperta inaspettata. L'uomo verrà a conoscenza del ritrovamento del cadavere di Henning e non saprà in quale modo agire di fronte a questa vicenda.

Il ragazzo dimostrerà di non aver alcun tipo di fiducia nei confronti dell'operato della polizia e deciderà di effettuare in solitudine le dovute indagini. La situazione potrebbe avere delle ripercussioni drammatiche e Natascha farà i conti con un retroscena sorprendente. La donna non si capaciterà della decisione presa dagli operatori dei servizi sociali che non accetteranno di dare in affidamento alla signora e a Michael, Felicitas.

Le intenzioni di Joshua che vuole incastrare Xenia

Michael non avrà intenzione di arrendersi di fronte a tale questione e si impegnerà in prima persona per fare cambiare il parere al funzionario e proverà a convincere l'uomo. Christoph comincerà a cambiare atteggiamento nei confronti di Robert e non si capirà il motivo di questa indulgenza verso il cuoco. Potrebbe trattarsi di una tattica organizzata con l'intento di fare colpo su Eva.

Joshua proverà a dimostrare la colpevolezza di Xenia riguardo all'omicidio di Henning ma avrà bisogno di entrare in possesso di una serie di elementi fondamentali per far arrestare la fidanzata. L'uomo vorrà chiamare in aiuto un vecchio amico del padre ma non si renderà conto della gravità della situazione in quanto Xenia è in possesso di un'arma.

La felicità di Paul per il corso di formazione di fisioterapia

Denise, dal canto suo, verrà rapita con Joshua dalla madre e le due persone vivranno attimi di paura lottando tra la vita e la morte.

Natascha e Michael si vedranno costretti a dire addio a Felicitas ma la situazione prenderà una piega inaspettata grazie all'intervento tempestivo di Fabien. Andrè si vedrà negata la possibilità di avere una stanza d'albergo e finirà per trovare rifugio nella sala fitness del Furstenhof. Annabelle si accorgerà di nutrire dei sentimenti nei confronti di Joshua ma scoprirà che si sono perse le tracce del ragazzo e lo stesso discorso vale per Denise.

Paul si dirà contento dopo aver saputo che la domanda per il corso di fisioterapia è andata a buon fine e il ragazzo comincerà a fare pratica facendo un massaggio a Romy. Denise perderà i sensi e verrà salvata da Joshua che, per la seconda volta, salverà la vita della giovane donna. Xenia dovrà cambiare idea riguardo alla decisione di abbandonare il Furstenhof e andrà alla ricerca di Christoph.