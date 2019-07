Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, ha rilasciato, sulle pagine del magazine dedicato alle trasmissioni di Maria De Filippi, delle dichiarazioni sulla prossima edizione di Temptation Island Vip.

Per Temptation Island VIP si stanno concludendo i casting

L'autrice ha tenuto a precisare che verranno valutate attentamente le coppie per formare i casting e saranno esclusi personaggi troppo noti sul web.

Ultimamente i volti noti sui social stanno prendendo sempre più piede nel mondo dello spettacolo e nelle trasmissioni televisive a carattere di reality. Molto spesso sono stati sollevati dubbi che la partecipazione al piccolo schermo di alcuni personaggi sia legata a interessi prettamente economici e non sentimentali e, per evitare questi inconvenienti, Raffaella Mennoia ritiene che sia meglio escludere da Temptation Island Vip chi lavora con la sua immagine sul web, perché non sarebbe spontaneo.

Il cast del programma che mette alla prova l'amore di coppie famose sta per concludersi e l'autrice, insieme al suo collaboratore Fabio Pastrello, ha convocato più di trenta coppie. La scelta non è stata affatto facile perché, trattandosi di volti noti, sono molto più attenti al loro comportamento di quanto non lo siano gli aspiranti Nip, anche se il meccanismo del programma permette di lasciarsi andare completamente dimenticandosi delle telecamere.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha dichiarato che i partecipanti a Temptation Island Vip saranno tutti validi e per far parte del cast dei tentatori è necessario essere single e aperti seriamente ad innamorarsi. Il programma avrà una buona riuscita soltanto se le coppie e i tentatori affronteranno l'avventura con sincerità, perché i veri protagonisti sono loro e "scrivono" l'andamento del gioco giorno per giorno in base agli eventi che accadono tra loro.

Tra i nuovi tronisti ci saranno anche alcuni volti noti al pubblico

Per quanto riguarda la nuova edizione di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha espresso il suo parere anche riguardo i nuovi tronisti, di cui per ora non sono stati svelati i nomi. Sul tavolo della redazione ci sono una ventina di proposte che piacciono all'autrice e alcuni di essi sono già noti al pubblico di Maria De Filippi.

Intanto, per martedì prossimo è atteso l'ultimo appuntamento con Temptation Island Nip, in cui si svelerà il futuro delle coppie del villaggio dopo l'ultimo falò che segue il weekend trascorso con i tentatori.

Per il momento si sa soltanto che non tutte le coppie hanno confermato le stesse scelte che hanno dichiarato al falò finale di confronto e ci saranno sicuramente delle sorprese.