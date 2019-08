Quattro anni fa la sua ultima apparizione a viale Mazzini come giudice nelle 'Notti sul ghiaccio'. Poi l'avventura albanese di Agon Channel e Fininvest. Per Super Simo il ritorno in Rai a inizio 2019 con 'The voice' ha rappresentato una seconda giovinezza per la sua carriera e da settembre si prende tutti i riflettori con la conduzione di ben tre programmi nel nuovo palinsesto [VIDEO] delle reti pubbliche [VIDEO].

Dall'isola delle tentazioni al ritorno al calcio

L'avevamo lasciata tra i panorami incontaminati di 'Temptation Island' nell'edizione VIP di canale 5 ma la bella Simona, a partire da Settembre, tornerà padrona di casa in Rai fortemente voluta dal direttore di rete Carlo Freccero, e lo farà in grande stile sedendo sul trono del secondo canale alla guida di tre trasmissioni che accompagneranno la settimana dei telespettatori.

Non è ancora ufficiale la presenza della Ventura nella prossima edizione di 'The Voice of Italy' ma il suo ”All'anno prossimo” urlato nella finale dell'edizione conclusa nel giugno scorso lascia intravvedere la possibilità più concreta della sua seconda conduzione consecutiva sul palcoscenico del talent show.

È comunque un ottimo inizio di anno per la conduttrice piemontese che continua subito dopo le vacanze con la quarta edizione del docu-reality 'Il collegio', che ha riscosso un grande successo nelle prime tre edizioni raccontate da Giancarlo Magalli.

Simona Ventura, così come era Magalli, sarà presente solo come voce narrante della trasmissione che avrà un'ambientazione diversa, quella degli anni '80 invece degli anni '60, ma promette di continuare sulla scia positiva delle precedenti stagioni a giudicare dalle numerose presenze di studenti e docenti presentatisi ai casting per parteciparvi. La prima serata del martedì sarà quindi tra i banchi di scuola a partire da ottobre.

L'anno nuovo vedrà impegnata la Ventura nella conduzione della quarta edizione di 'Music Farm', il reality musicale riservato ai VIP già condotto dalla show girl nelle precedenti due edizioni del 2005 e del 2006. La prima fu invece presentata dalla coppia Amadeus-Rosita Celentano, con la partecipazione di Gene Gnocchi. I protagonisti saranno ancora una volta coccolati durante la settimana per poi mostrare tutto il loro talento nell'edizione settimanale serale, e sarà proprio Simona a fare gli onori di casa per la beauty farm della canzone italiana.

Il ritorno al calcio, Simona e il suo amore per lo sport

L'avvio della stagione televisiva di Simona Ventura coinciderà con l'inizio della stagione calcistica della Serie A con la presentatrice che avrà anche un programma tutto suo che porterà addirittura il suo nome. Si chiamerà 'La Domenica Ventura' e sarà un contenitore sulla stessa linea di 'Quelli che il calcio...', che Simona ha condotto per ben dieci edizioni, dal 2001 al 2011.

Sarà quindi un ritorno al pallone per la Ventura che ha annunciato l'avvio del programma sui canali social, spiazzando un po' tutti anche perchè la sua 'Domenica Ventura' andrà a prendere il posto di un altro programma storico di Rai2 in onda dal 1993, 'Mezzogiorno in famiglia'.

La fascia oraria sarà quella del pranzo domenicale a partire dalle 12, intervallato dall'edizione del Tg2 per poi proseguire durante lo svolgimento delle partite di calcio.

Niente male per la 54enne di Bentivoglio ma piemontese d'adozione, che rilancia non solo la propria carriera ma soprattutto la qualità dei programmi di Rai2 per la stagione che prenderà inizio subito dopo le vacanze estive.