Mahmood è nell'industria musicale da oltre 6 anni, ma solamente quest'anno la sua popolarità è davvero esplosa grazie al Festival Di Sanremo 2019 e alla sua vittoria, chiacchieratissima sui social specialmente dal politico Matteo Salvini che ha 'ironizzato' sulle sue origini non italiane, con il brano "Soldi".

Il singolo è diventato un grande successo qui in Italia, con oltre 150.000 copie vendute, ma ha anche venduto molto all'estero: oltre 500.000 copie complessive e ben 97 milioni di riproduzioni su Spotify!

Numeri invidiabili anche per artisti di fama internazionale.

Dal mese di febbraio 2019, da quando ha vinto il Festival di Sanremo 2019 in poi, Mahmood è diventato tra i personaggi dello spettacolo più cliccati sul web e più amati da ragazze e ragazzi, specie dalla comunità LGBT+, sia per la sua musica che per la sua immagine ed il suo particolare ed interessante stile nel modo di vestire.

Dopo sette mesi super intensi, di lavoro senza sosta, dove ha anche preso parte all'Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv, portando la sua "Soldi" sino alla seconda posizione della graduatoria finale, Mahmood si è preso una meritata vacanza in Grecia, nella bellissima Mykonos.

Le vacanze con Dario Faini in Grecia: è nato un nuovo amore?

Mykonos è molto celebre nella comunità LGBTQI, ritenuta tra le mete più battute del turismo gay, e Mahmood è stato beccato dai paparazzi di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, in compagnia di Dario Faini, in arte Dardust, produttore musicale e songwriter 43enne.

Mahmood non ha mai confermato né smentito la sua omosessualità pubblicamente, dicendo più volte che secondo lui "un coming out non è necessario", intendendo dire che essere gay o eterosessuali è uguale ai fini della valutazione di una persona.

Una frase criticata sui social da molti gay, che ritengono che il coming out sia invece importante per ottenere pari diritti nella società, che ancora non ne conferisce a sufficienza, ma che non ha intaccato comunque la popolarità del cantante.

Dario Faini è, assieme a Charlie Charles (con il quale Mahmood ha attualmente un singolo in rotazione radiofonica, "Calypso", che ha già ottenuto oltre 42 milioni di ascolti su Spotify), anche il co-autore e produttore di "Soldi".

Mahmood e Dario Faini sono stati beccati in atteggiamenti intimi, tra dolci coccole, giornate in spiaggia e sedute rilassanti in idromassaggio, e tutto questo fa pensare che tra i due ci possa essere del tenero. Mesi fa la testata "Chi" aveva parlato di una presunta relazione di Mahmood con Lorenzo Tobia Marcucci, un 30enne toscano, che a questo punto sembrerebbe ormai cosa passata.