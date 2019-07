Grande attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Temptation Island 2019, il docu-reality sui sentimenti che si concluderà lunedì 29 luglio in prima serata su Canale 5. Ancor prima della messa in onda della puntata finale è caccia alle indiscrezioni e agli avvistamenti sulle coppie protagoniste e su come sia terminato il loro percorso. Se alcune coppie si sono dette addio nel corso delle precedenti puntate, incerto è ancora l’epilogo per le tre ancora in gioco, tra cui quella formata dal giovane Nicola Tedde e dalla più matura Sabrina Martinengo.

Una foto pubblicata sulla pagina Instagram 'Veryinutilpeople.it' sembra far propendere per una uscita insieme dal reality, visto che i due sono stati paparazzati in questi giorni uno accanto all'altra in un paesino francese.

Sabrina e Nicola ancora insieme dopo Temptation Island

Molti fan di Temptation Island, vedendo quanto andato in onda sino ad ora, propendono per un addio per i due fidanzati Nicola e Sabrina ma, stando alle ultime indiscrezioni circolanti in rete, sembra che la coppia sia uscita insieme al termine del percorso, sovvertendo tutti i pronostici.

In molti infatti, ancor prima della messa in onda della puntata finale, credono che l'atteggiamento dei due fidanzati con i rispettivi tentatori li potrebbe portare ad un addio definitivo. Molto criticata è stata anche la 42enne che, sin da subito, non ha nascosto l'attrazione per il single Giulio, tanto da arrivare a dichiarare che lo avrebbe baciato dopo sole poche ore. Stesso discorso per Nicola il quale, solo in un secondo tempo e dopo aver visto il comportamento della fidanzata, si è avvicinato pericolosamente alla single Maddalena, mettendo a serio rischio la sua relazione con la Martinengo.

Si preannuncia quindi un falò infuocato per i due protagonisti e che verrà trasmesso lunedì 29 luglio in prima serata su Canale 5, dove si scoprirà se effettivamente i due decideranno di metter da parte i dissapori uscendo insieme dal reality.

Temptation Island, la Martinengo e Tedde paparazzati insieme in Francia

A supporto della tesi che vedrebbe Sabrina e Nicola uscire insieme da Temptation Island, vi sono alcune foto eloquenti circolate in queste ultime ore e che ritraggono la coppia insieme in Francia.

Sul sito 'Veryinutilpeople.it' sono state pubblicate delle immagini di Tedde e la Martinengo a Briançon e, anche se questo non certifica che i due siano usciti insieme dal reality, dimostra però il fatto che continuino a frequentarsi. Alcuni bene informati tra l'altro, hanno dichiarato come i due siano sembrati freddi e distaccati, facendo supporre che le cose tra loro non stiano andando benissimo.

Solo con la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island si potrà scoprire il destino della coppia formata da Sabrina e Nicola, nonché il destino delle altre due ancora in gioco, Ilaria e Massimo e Katia e Vittorio.