Sarà un periodo di grandi cambiamenti quello che attenderà Rosina nelle puntate spagnole di Una vita. La madre di Leonor si troverà suo malgrado coinvolta negli intrighi di Genoveva, la vedova di Samuel desiderosa di portare a termine la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Acacias 38. Liberto verrà sedotto dalla nuova dark lady e, proprio mentre la coppia si appresterà a vivere dei momenti di passione, entrerà nella stanza Casilda che coglierà la coppia sul fatto.

La domestica riporterà subito quanto visto alla sua datrice di lavoro che, furiosa con il marito, lo lascerà e pretenderà da lui il divorzio. Soler finirà in carcere, accusato di violenza nei confronti di Genoveva mentre Rosina resterà ferma nella decisione di lasciarlo. E in tutta questa complicazione entrerà in scena un nuovo personaggio, Ignacio, che farà una proposta alla sua cara amica d'infanzia.

Una Vita anticipazioni: Ignacio vuole trasferirsi con Rosina

Secondo quanto indicano le anticipazioni di Una Vita sulle puntate spagnole, Ignacio arriverà nei giorni successivi alla rottura tra Rosina e Liberto.

Quest'ultima non vorrà più saperne del marito, convinta che lui l'abbia tradita con Genoveva, e lo caccerà di casa, pretendendo da lui il divorzio. Ignacio si presenterà nel quartiere per acquistare la libreria di Soler e resterà sorpreso nel trovarsi davanti alla sua cara amica d'infanzia. La coppia ricorderà i bei tempi insieme e si stringerà anche in un abbraccio, durante il quale la madre di Leonor faticherà a trattenere le lacrime. Sarà allora che il nuovo arrivato proporrà alla donna di lasciare insieme Acacias 38 per dimenticare le sofferenze che esso ha causato. Rosina, però, dopo un momento di riflessione, deciderà di non accettare la proposta.

Trame spagnole Una Vita: Genoveva ritira le accuse

Mentre Rosina si troverà a prendere un'importante decisione sul suo futuro, Liberto dovrà fare i conti con gli intrighi di Genoveva. Quest'ultima lo ha accusato di violenza ma improvvisamente comincerà a sentirsi in colpa per le sofferenze da lei causate. Per tale ragione deciderà di ritirare la denuncia ai danni del nipote di Susana e chiederà al suo complice Alfredo di restituire a Lolita il suo negozio.

Ciò non basterà per farla uscire pulita da questa vicenda complessa: venuta a sapere degli intrighi della donna e di Liberto, che hanno truffato molti abitanti del quartiere, Lolita schiaffeggerà Genoveva in mezzo alla strada e la obbligherà a confessare le sue colpe. Anche Liberto scoprirà di essere stato incastrato, rendendosi conto che il tentativo di seduzione della vedova di Samuel era una mossa per separarlo dalla moglie.