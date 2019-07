Il 20 luglio di cinquant'anni fa si compiva uno dei più grandi eventi dell'Umanità: per la prima volta l'Uomo metteva piede sulla Luna. Sabato 20 luglio, per celebrare degnamente il cinquantesimo anniversario dello sbarco umano sul satellite della Terra, Rai 1 manderà in onda lo speciale di Ulisse "Quella notte sulla luna". A partire dalle ore 21:15 Piero e Alberto Angela racconteranno cosa successe quella storica notte di fine anni '60 e tante curiosità su quest'evento epocale.

Sabato prossimo lo speciale della Rai per il Moon Day

Sabato 20 luglio, in prima serata tv su Rai 1, Pietro e Alberto Angela saranno i conduttori di una serata dedicata allo sbarco sulla Luna avvenuto il 20 luglio 1969.

Proprio in quella data, per seguire dal vivo la storica missione dell'Apollo 11, la stessa Rai organizzò una diretta fiume dallo Studio 3 di via Teulada in Roma. In tutto furono ventotto ore di trasmissione, dall’arrivo degli astronauti sul suolo lunare fino alla ripartenza per la Terra.

Sabato prossimo, a distanza di cinquant'anni, gli Angela padre e figlio ripercorreranno tutte le tappe che portarono l'uomo a sfidare l'Universo, racconteranno il ruolo fondamentale del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, illustreranno le tecnologie di quel tempo e intratterranno i telespettatori snocciolando numerose curiosità su quella notte che tenne con il fiato sospeso l'intera Umanità.

Gli altri speciali Rai per il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

Le celebrazioni della Rai per il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna sono già iniziate con la messa in onda di alcuni speciali dedicati alla memoria di quel giorno.

Domenica 14 luglio, ad esempio, è andato in onda lo Speciale Tg1 intitolato "Il grande balzo - La Luna 50 anni dopo", condotto da Daniele Valentini.

Durante la trasmissione l'ospite Tito Stagno ha ricordato il famoso “equivoco” con Ruggero Orlando, ovvero quando i due entrarono in disaccordo sull'attimo esatto in cui il modulo Aquila avesse toccato il suolo lunare.

Nel corso del programma, inoltre, sono state ricordate anche le persone che persero la vita per questa grandissima causa scientifica, il ruolo cruciale di Wernher Von Braun, ovvero lo scienziato che progettò il razzo Saturno 5, capace di spingere una navicella fino al nostro satellite, la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica e, ovviamente chi erano i tre eroici astronauti dell’equipaggio.

Sabato 20 e domenica 21 luglio, inoltre, Rai 5 proporrà due giorni di programmazione incentrata sulla Luna e sul grande evento di cinquant'anni fa. L'hashtag della Rai sui principali social network per la data del cinquantesimo anniversario è #MoonDayRai.