Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction Lontano da te che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Domenica 30 giugno, alle ore 21:30 circa, verrà trasmessa la quarta e ultima puntata di questa prima stagione della serie che sembra non aver entusiasmato più di tanto l'interesse e il gradimento del pubblico di Canale 5. Un'ultima puntata che tuttavia si preannuncia ricca di colpi di scena e soprattutto caratterizzata dal fatidico incontro finale tra Candela e Massimo.

Lontano da te, le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di domenica 30 giugno

Le anticipazioni ufficiali riguardanti la trama della quarta e ultima puntata di Lontano da te, che vedremo in onda il prossimo 30 giugno in prime time su Canale 5, rivelano che Candela e Massimo non riescono a non pensarsi e proprio per questo motivo finiranno per prendere una decisione drastica.

Pubblicità

Pubblicità

I due, infatti, si renderanno conto che non possono andare avanti come se nulla fosse successo e proprio per questo motivo mollano le loro famiglie e decidono di rivedersi nel posto dove c'è stato il primo fatidico appuntamento. Ecco allora che Candela e Massimo partono alla volta di Praga ma ovviamente non mancheranno gli intoppi che metteranno a dura prova il loro incontro.

Gli spoiler della serie tv di Canale 5, infatti, rivelano che Massimo verrà fermato in aeroporto e rischierà di essere estradato.

Pubblicità

Questa volta, però, non intende arrendersi e contro tutti e tutto deciderà di scappare via pur di poter rivedere e riabbracciare la bella Candela. E così sul finire della quarta puntata di Lontano da te di domenica prossima avverrà l'atteso fatidico incontro tra Candela e Massimo, i quali finalmente potranno vedersi da vicino dopo le visioni di tutte queste settimane.

I dubbi sulla seconda stagione di Lontano da te dopo gli ascolti 'flop'

Cosa succederà a questo punto?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Ci sarà una seconda stagione di Lontano da te? I fan della serie con Megan Montaner cominciano a porsi questa domanda, dato che ormai siamo arrivati alla quarta puntata di messa in onda su Canale 5. Come dicevamo, però, gli ascolti non sono stati proprio entusiasmanti al massimo.

Dopo il debutto con oltre 2.3 milioni di spettatori, ecco che la serie tv è calata drasticamente sulla soglia di 1.7 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra l'8 e il 10%.

Numeri decisamente poco positivi e che potrebbero indurre Mediaset a non mettere in cantiere una possibile seconda stagione. Tuttavia, data l'imminente messa in onda della puntata finale, non ci resta che attendere la decisione finale che verrà presa dai dirigenti del Biscione nelle prossime settimane.