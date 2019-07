Ieri sera è andato in onda l'ultimo appuntamento con Temptation Island prima della puntata speciale. Le ultime tre coppie rimaste hanno preso anch'esse le loro decisioni sulle loro relazioni. Il pubblico da casa è rimasto molto stupito dal fatto che tutte e tre le coppie abbiano abbandonato separatamente il programma delle tentazioni. Una puntata dunque molto interessante e avvincente. Per chi se la fosse persa, sarà possibile rivederla online attraverso il sito di Witty Tv e Mediaset Play.

Temptation Island replica, lo streaming online su Mediaset Play e Witty

Tutti gli appassionati telespettatori di Temptation Island che non avessero assistito alla messa in onda delle scorse ore, potranno tranquillamente recuperare la puntata in streaming online. In particolar modo, per fare ciò sarà possibile utilizzare due diverse piattaforme: Witty Tv e Mediaset Play. Il primo è un sito accessibile direttamente online e che raggruppa le repliche di diversi programmi come C'è Posta per Te, Uomini e Donne, Amici ecc.

Il secondo invece, permette di rivedere tutte le puntate delle trasmissioni Mediaset già andate in onda.

Utilizzare Mediaset Play è molto semplice: l'utente dovrà recarsi sul sito ed effettuare una registrazione con mail e password, in modo tale da poter poi accedere tutte le volte successive. Una volta fatto ciò, basterà cercare Temptation Island tra la lista di tutti i programmi presenti online.

La piattaforma è utilizzabile da qualsiasi utente che lo volesse senza alcun costo. L'unica cosa necessaria è essere in possesso di una connessione ad internet tramite la quale potersi collegare. Il sito dell'ente televisivo in questione dispone anche di un'apposita applicazione scaricabile su smartphone o tablet, in modo tale da poter avere sempre con sé le proprie trasmissioni preferite.

Riassunto Temptation Island ultima puntata

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito ad in confronto tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e Nicola e Sabrina.

Purtroppo, tutte le coppie hanno abbandonato il programma da soli. Nonostante l'insistenza di Massimo, Ilaria ha deciso di non lasciare l'isola con lui e di non sapere se è più innamorata o meno. Vittorio invece, ha deciso di lasciare Katia per proseguire la sua frequentazione con la single conosciuta nel corso delle settimane al villaggio. Anche Nicola e la sua ormai ex ragazza si sono separati ed il ragazzo ha deciso di proseguire fuori dal programma la sua frequentazione con Maddalena.

Questa sera però, andrà in onda una puntata speciale della trasmissione, dopo si scoprirà cosa è successo tra le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni reality.