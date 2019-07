A poche settimane dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Rocco Fredella ha trovato l'amore: come lui stesso ha raccontato sui social network, la signora che gli ha fatto perdere la testa qualche mese fa si chiama Doriana ed oggi sogna di sposarla. Al magazine del programma, inoltre, l'ex cavaliere del trono over ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe mettere alla prova la sua storia d'amore a Temptation Island Vip 2: parole meno carine, invece, l'uomo le ha avute per la sua ex Gemma Galgani.

Rocco stronca Gemma: 'Mi ha deluso come persona'

È durata circa sette mesi l'avventura di Rocco Fredella a Uomini e Donne: dopo aver corteggiato a lungo Gemma Galgani, il cavaliere ha deciso di abbandonare il programma quando ha realizzato che il suo sentimento non era ricambiato dalla protagonista del trono over.

A pochi giorni dal suo ritiro dalla trasmissione, il signore è finito al centro del Gossip per una notizia inaspettata: tramite il suo profilo Facebook, il genovese ha informato i fan di aver finalmente trovato l'amore.

Le foto dei baci con la nuova compagna Doriana, hanno fatto il giro della rete e hanno scatenato le critiche da parte di chi ha considerato l'inizio di questa relazione troppo precoce rispetto all'addio al programma.

Nonostante oggi abbia un nuovo amore, Rocco non smette di rilasciare dichiarazioni sulla dama che gli ha fatto palpitare il cuore nei mesi scorsi: la contestata Gemma.

Al giornalista del magazine di U&D che gli ha chiesto cosa pensa oggi della sua ex, Fredella ha fatto sapere: "Mi ha deluso come persona e non la perdonerò mai. Il giorno che sono uscito dallo studio in lacrime, lei non si è neppure alzata dalla sedia".

I sogni di Rocco: le nozze e Temptation Island Vip

Se Gemma Galgani rappresenta il passato, è la signora Doriana la donna con la quale Rocco Fredella vuole condividere il resto della sua vita: tra i progetti dell'ex protagonista del trono over, infatti, c'è quello di sposare l'attuale compagna, una volta che lei avrà ottenuto il divorzio.

Prima di fare questo importante passo, però, il cavaliere di U&D potrebbe accettare di mettere alla prova la sua solida storia d'amore in un programma molto amato dal pubblico di Canale 5: Temptation Island Vip.

Al giornalista che gli ha chiesto se parteciperebbe mai al reality in coppia con la compagna, il genovese ha risposto: "Io sono geloso e lei ha molti corteggiatori, quindi mi piacerebbe vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di ragazzi single".

La richiesta di Rocco sarà vagliata dalla produzione del format, che si dice sia già al lavoro per scegliere le coppie di personaggi famosi che comporranno il cast della seconda edizione Vip di Temptation?