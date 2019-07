Alcune ore fa, l'ex tronista di Uomini e donne ha mandato una frecciatina a Sara Affi Fella. I più appassionati del programma ricorderanno sicuramente la vicenda che per diversi mesi mise al centro dell'attenzione l'ex protagonista di Temptation Island. La donna partecipò a U&D nonostante fosse ancora fidanzata con Nicola Panico: alla fine del suo percorso decise di scegliere Luigi Mastroianni, ma tra i due non ci fu mai una vera e propria storia per ovvi motivi.

Quando venne a galla la verità, l'influencer fu pesantemente criticata. A distanza di parecchi mesi, Luigi Mastroianni ha punzecchiato Sara attraverso un post su Instagram, al quale lei ha prontamente risposto.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella risponde a Luigi Mastroianni

Nelle ultime settimane, in molti hanno paragonato la storia di Angela Nasti e Alessio Campoli a quella di Sara e Luigi. Secondo molti fan di Uomini e Donne, la Nasti avrebbe preso in giro tutti gli spettatori solo per business, lasciando il ragazzo che aveva scelto solo dopo 10 giorni.

La ragazza ha inoltre ritrovato l'amore insieme ad un calciatore del Torino.

Ad ironizzare su tutta questa vicenda è stato Luigi Mastroianni, che dopo il suo percorso all'interno del programma ha finalmente ritrovato la serenità con la corteggiatrice Irene Capuano. I due sembrano essere più uniti ed innamorati che mai ed i fan apprezzano molto questa nuova coppia. L'uomo, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha scritto le seguenti parole: "29 maggio, Ibiza, 15 giorni, Serie A.

Io mi rivedo molto in Alessio". A nessuno è passata inosservata questa frecciatina, tanto meno alla diretta interessata. A questa provocazione Sara Affi ha infatti prontamente risposto, dichiarando che ormai passato molto tempo e che non vi è alcun motivo di riprendere quella storia che per lei è stato un incubo.

U&D, Sara dice la sua sulla storia di Angela Nasti

L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato sul suo profilo Instagram che è da un anno che Luigi le manda frecciatine costanti e che anche se lei ha sbagliato, è arrivato il momento di chiudere tutta questa storia.

"Il trono è finito, tu ti sei fidanzato e anche io. Abbiamo due vite totalmente diverse e continuare con questa storia non serve a nulla, anche perché a quanto vedo non conosci neanche bene i fatti, così come non li conosce nessuno" dichiara Sara Affi Fella.

La ragazza ha inoltre voluto precisare che paragonare la sua storia a quella di Angela Nasti non è corretto, dato che lei non ha avuto lo stesso suo comportamento.

La donna ha dunque voluto difendere in qualche modo la Nasti, anche se il popolo del web sembra essere sempre più convinto delle cattive intenzioni avute dall'ex di Alessio.