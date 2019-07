La vita da tronista di Uomini e donne rappresenta sicuramente un buon viatico per acquisire una certa notorietà. Anche economicamente si può rivelare una buona risorsa, poiché spesso dà la possibilità di presenziare a serate in discoteca o ad importanti eventi, o in alcuni casi si può arrivare ad ottenere dei contratti pubblicitari. Da qui in poi qualcuno è riuscito anche a dare una svolta significativa alla sua carriera.

Pubblicità

Pubblicità

Ovviamente, una volta terminato il percorso nel programma di Maria De Filippi, non sempre la strada è in discesa, e le probabilità di riuscire a scalare la vetta del successo possono calare drasticamente, con il rischio di ritrovarsi nuovamente al punto di partenza. A tal proposito, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, questa situazione la starebbe vivendo un ex volto noto del dating-show di Canale 5 (la cui identità non è stata svelata) che verserebbe in difficili condizioni economiche. Addirittura pare che abbia seri problemi col fisco e che per questo motivo abbia dovuto vendere la sua casa.

Pubblicità

Uomini e Donne gossip: ex tronista in difficili condizioni economiche

L'indiscrezione lanciata da Oggi è stata ripresa anche da Dagospia: un ex tronista di Uomini e Donne sarebbe finito nei guai col fisco e, per provare a regolarizzare la sua situazione con l'erario, sarebbe arrivato anche a vendere la casa per trasferirsi in un'abitazione in affitto.

Per il momento non si conosce ancora l'identità di quest'ex protagonista del programma di Canale 5 che verserebbe in precarie condizioni economiche, ma nonostante ciò sul web è già partito il toto-nome.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Attualmente si sa soltanto che non si tratta di una persona finita ormai nel dimenticatoio tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi, ma ciò non aiuta molto perché si sa che sono diversi i personaggi ai quali il pubblico è rimasto legato in questi anni. Inoltre pare che abbia deciso di andare a vivere in affitto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

U&D: Raffaella Mennoia annuncia interviste alle ex coppie Angela-Alessio e Giulia-Manuel

A proposito di ex tronisti, il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha fatto sapere tramite un video pubblicato su Instagram che venerdì 26 luglio il portale Witty Tv trasmetterà le interviste a Giulia Cavaglià, Manuel Galiano, Alessio Campoli e Angela Nasti.

Sarà un modo per chiarire una volta per tutte perché le due coppie hanno deciso di lasciarsi.

Una bella notizia per i fan, i quali attendevano da tempo dei chiarimenti, poiché finora i diretti interessati non hanno mai comunicato apertamente perché le rispettive storie d'amore sono finite. Ad oggi, infatti, pare che Giulia abbia lasciato Manuel per un presunto tradimento che lui avrebbe consumato durante una vacanza a Ibiza, mentre Angela ha lasciato Alessio pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne, facendo pensare che la ragazza non abbia mai avuto un reale interesse nei suo confronti.

Pubblicità

Ad oggi, dunque, solo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano ancora una coppia dopo la conclusione dell'esperienza a Uomini e Donne, e sembra che entrambi abbiano grandi progetti per il futuro.