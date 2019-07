Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, il Reality Show estivo condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. La prima puntata di lunedì scorso ha già riservato tantissimi colpi di scena. Inoltre, la maggior parte del pubblico da casa e sui social non ha potuto fare a meno di notare che quest'anno le coppie, in particolare alcune donne, sembrano molto più singole dei tentatori.

Le ultime anticipazioni della puntata di questa sera riguardano soprattutto la coppia formata da Massimo e Ilaria.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare, attraverso il profilo Instagram ufficiale del format prodotto dalla De Filippi è possibile vedere alcuni video dei vari fidanzati dopo il pinnettu. In uno di questi video, si vede un Massimo su tutte le furie, in quanto sicuramente avrà visto qualche comportamento che non gli è piaciuto della sua ragazza. Tra l'altro c'è da ricordare che la settimana scorsa era stata proprio Ilaria a piangere per alcuni comportamenti inopportuni del suo fidanzato.

Pubblicità

Infatti, le lacrime della Teolis sono rimaste impresse nella mente del pubblico di Temptation. Ovviamente, la colpa di quei pianti era dovuta al fatto che Colantoni all'ingresso nel villaggio in Sardegna, aveva subito trovato una forte intesa con Federica, una delle tentatrici single del programma.

Il filmato potrebbe essere una vendetta di Ilaria nei confronti di Massimo

Dunque, è possibile che dopo tutte le lacrime versate la settimana prima, la ragazza abbia avuto determinati comportamenti con qualche tentatore, proprio per vendicarsi del suo fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Potrebbe essere questo che ha causato uno scatto d'ira di Colantoni.

Andando nello specifico, il ragazzo nel video pubblicato sul profilo Instagram del reality estivo dice riferendosi alla sua ragazza: "Non se merita proprio un c...o". Poi continua dicendo: "Adesso io la faccio schiattare e non me ne frega più se si mette a piangere o meno. Io sto qua dentro e mi faccio duecentomila problemi, ma si ca..! Ma piagnesse! È solo una ragazzina".

Nunzia chiede un falò di confronto con Arcangelo

Inoltre, altra anticipazione importante è che Nunzia dovrà compiere una scelta molto importante in questa seconda puntata.

Infatti, la fidanzata di Arcangelo, a cui è legata da ben 13 anni, chiederà un falò di confronto dopo aver visto nuovi video. Ma non è tutto, perché un autore del reality show estivo prodotto da Maria De Filippi ha svelato che ci sarà un grande colpo di scena e la coppia campana sarà messa a dura prova.

In particolare, l'autore dello show ha spiegato che Arcangelo si comporta come un fidanzato più giovane rispetto all'età che ha. E poi ha aggiunto che l'unico motivo per cui Nunzia si è sempre fatta andare bene tutto su Arcangelo è perché quest'ultimo è stato l'unico uomo della sua vita.

Pubblicità

Infine ha annunciato: "Il falò di confronto tra i due sarà molto duro e i due ragazzi dovranno prendere una decisione molto difficile".