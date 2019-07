Fin dalla prima puntata di Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno attirato l'attenzione del pubblico da casa con il loro comportamento: lei ha perso subito la testa per il single Alessandro, scatenando la gelosia di Andrea il quale ha chiesto subito il falò di confronto (poi rifiutato dalla sua fidanzata). La puntata di oggi 8 luglio, in onda in prima serata su Canale 5, ripartirà dal desiderio di Andrea di confrontarsi con Jessica alla quale chiederà un nuovo falò, precisando di non essere disposto ad accettare una risposta negativa.

Pubblicità

Pubblicità

E in attesa di scoprire se questa volta il faccia a faccia ci sarà, le voci di un possibile accordo tra i due fidanzati hanno cominciato a rimbalzare in rete, sostenute dal portale Dagospia e dalla influencer Deianira Marzano. Tali rumors hanno reso necessario l'intervento dei diretti interessati e della produzione del docu-reality che hanno prontamente smentito una simile possibilità.

Le dichiarazioni di Andrea e Jessica

Secondo Dagospia e Deianira Marzano, che a loro volta hanno chiamato in causa le indiscrezioni di alcuni conoscenti di Andrea Filomena e Jessica Battistello, la coppia starebbe fingendo per un motivo ben preciso: far parlare di sé, ottenendo visibilità e facile denaro.

Pubblicità

Inoltre, i due sarebbero stati visti insieme nel proprio paese, dopo la fine delle riprese di Temptation Island. La coppia ha deciso di intervenire sul web, smentendo categoricamente tale possibilità. Affidandosi ad Instagram, Andrea ha precisato di avere provato davvero i sentimenti visti in televisione e ha aggiunto: "So bene quello ciò che ho provato e quanto fossero vere quelle lacrime, altrimenti sarei un attore da Oscar (…) Sono una persona onesta e quelle cose che leggete sono totalmente false". Analoghe anche le affermazioni della Battistello che ha ulteriormente sottolineato come le voci che circolano in rete siano assolutamente inesatte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Raffaella Mennoia: 'Non è così'

Anche Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island e Uomini e donne, si è espressa nei social network per dire la sua sulla voci riguardanti un possibile accordo tra Jessica Battistello e Andrea Filomena. La collaboratrice di Maria De Filippi ha negato che tra la coppia tutto fosse stato organizzato fin dall'inizio e si è sentita chiamata in causa in prima persona, essendo la responsabile della scelta del cast.

A suo dire, le cose stanno diversamente e chi pubblica bugie sta facendo una gran brutta figura. Sulla questione è intervenuto anche Filippo Bisciglia, il quale ha chiesto ai fedeli telespettatori di Temptation Island di avere maggiore fiducia nel programma. A suo dire, la redazione non farebbe mai un torto volutamente a chi segue il docu-reality da anni.