Temptation Island, il più famoso programma dell'estate tornerà lunedì 15 luglio a far vedere come prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie. Ci saranno molte sorprese in arrivo e molti ostacoli per Katia Fanelli.

Una puntata difficile per la bionda Fotonica

Nella quarta puntata di Temptation Island, Katia Fanelli vivrà momenti di difficoltà. La ragazza si ritroverà ad essere isolata dal gruppo delle altre ragazze e dai tentatori, perché non crederanno alle sue reazioni al falò, considerando esagerato il suo comportamento.

Le compagne di gioco avranno il sospetto che la "bionda fotonica" finga un interesse particolarmente intenso per il suo fidanzato Vittorio Collina solo per essere al centro delle telecamere. Katia è emersa fino alla scorsa puntata come la ragazza più solare e positiva del gruppo, ma durante la puntata si lunedì mostrerà una faccia diversa. Alla visione del video al falò, la sua situazione con il fidanzato si capovolgerà ed il comportamento di Vittorio la farà crollare.

Katia vedrà il suo fidanzato in atteggiamenti molto affettuosi con la tentatrice Vanessa e non prenderà bene le sue confidenze riguardo al loro rapporto. Questo scatenerà una gelosia inaspettata nella Fanelli. Katia e Vittorio si ritroveranno?

Seri dubbi per Andrea e Jessica, crisi per Sabrina

La terza puntata si è conclusa con un falò di Andrea e Jessica, prossimi ad incontrarsi. Il ragazzo, infatti, in un momento di sconforto ha chiesto di poter parlare con la sua fidanzata perché non riusciva più a reggere la situazione.

Jessica ha accettato l'incontro, a differenza della scorsa volta. La loro situazione appare molto critica perché la ragazza sembra essersi innamorata del suo tentatore.

Sabrina Martinengo, molto vicina al suo tentatore Giulio Raselli, avrà un momento di crisi. La donna scoppierà a piangere, ma molto probabilmente le sue lacrime non saranno per la mancanza del compagno di 12 anni più piccolo.

Ci sarà tempesta anche per Ilaria e Massimo.

I due, anche se si sono detti innamorati l'uno dell'altra, continueranno a conoscere i rispettivi tentatori con la conseguenza di farsi del male a vicenda. Non sarà molto facile nemmeno per la coppia formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia. Mentre l'uomo non darà motivo di preoccupazione per la compagna, lei continuerà a conoscere il suo tentatore. I suoi atteggiamenti disinvolti con i single faranno innervosire David che comincerà a mettere in discussione la loro storia, a quanto pare non molto serena, iniziata nel programma di Uomini e Donne.

Saranno momenti di confronti importanti per le coppie che dovranno decidere se restare insieme o mettere fine alle loro relazioni per iniziare una nuova vita.