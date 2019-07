Temptation Island è uno dei programmi più amati dell’estate di Canale 5. Mentre il comportamento di alcune ragazze e ragazzi fidanzati sta indignando i telespettatori, due ex tentatrici hanno svelato alcuni segreti sul ruolo svolto nel reality: stiamo parlando di Elisa Scheffler e Irene Casertelli.

Elisa partecipò al programma nel 2017. Nell’ultimo periodo invece, è tornata alla ribalta per la storia con Elia Fongaro. Per quanto riguarda la sua esperienza a Temptation Island, in una recente intervista la modella ha espresso la sua opinione.

La giovane sulle pagine di Vero, in primis ha sottolineato: “Non c’è nessun copione”. Dunque, ha confermato quanto detto più volte dalla produzione.

La modella tedesca al settimanale poi ha dichiarato che il ruolo dei tentatori è quello che far riflettere le coppie: “Ognuno si comporta come meglio crede.” Secondo la giovane è normale che dentro i rispettivi villaggi, possano sgretolarsi anche le coppie più solide e durature.

Irene Casertelli: ‘Veniamo paragonati a dei diavoletti’

Le parole di Elisa Scheffler sono state confermate anche da Irene Casertelli.

La giovane toscana ha partecipato a Tempation Island nell’edizione del 2016. Secondo quanto dichiarato dall’ex tentatrice, il ruolo dei single all’interno del programma dell’amore sarebbe proprio quello di stuzzicare le coppie. “Veniamo paragonati a dei diavoletti, ma il nostro compito è quello di far riflettere i fidanzati e le fidanzate.”

Anticipazioni Temptation 8/7: arriva una proposta indecente

Jessica Battistiello e Andrea Filomena saranno i protagonisti principali della terza puntata di Temptation Island.

La giovane, che avrebbe dovuto sposare il suo fidanzato, si è invaghita del single Alessandro. Durante la puntata di lunedì 8 luglio, la Battistiello ha fatto una sorta di proposta indecente al suo tentatore: “Ti stai innamorando, ecco perché fai così. Andiamo a letto?”. In particolare quest’ultima frase ha fatto esplodere il giovane parrucchiere veneto. Se in un primo momento Andrea era apparso deluso e amareggiato, questa volta apparirà davanti al piccolo schermo piuttosto furioso.

Filomena dopo aver chiesto un confronto con la sua donna dopo pochi giorni, ne chiederà uno nuovo. La novità della serata questa volta sta nel fatto che la giovane non potrà rifiutarsi di incontrare il suo fidanzato. Secondo le indiscrezioni tra Jessica e Andrea accadrà davvero il finimondo. Jessica fin da subito ha mostrato di avere un certo interesse nei confronti del single. Nonostante questo pare che i due abbiano lasciato il programma insieme.

Alcune persone hanno segnalato di averli visti insieme nel loro paese.