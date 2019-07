Per giorni è circolata la voce che la coppia formata da Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez fosse in crisi al punto da essere vicini alla rottura, voce consolidata dal fatto che il fratello di Belen aveva smesso di seguire la fidanzata su Instagram. Secondo il magazine "Chi" il motivo era un tradimento di Jeremias con una ex protagonista del programma di Uomini e donne. Dopo qualche giorno i due innamorati hanno prontamente smentito tutto spiegando che la crisi c'era stata ma che erano riusciti a superarla senza troppe difficoltà e anzi sono finalmente pronti ad andare a convivere nella casa di Milano, affittata dalla coppia già da giugno.

Pubblicità

Pubblicità

Intervistati dal settimanale "Chi" i due ex concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi hanno spiegato il motivo della crisi. A parlarne è stato Jeremias che, dopo aver raccontato di non aver mai dormito una notte senza la sua dolce metà da quando sono andati via dall'isola, ha rivelato di essersi ingelosito, durante la vacanza in Sicilia, per un costume semitrasparente che aveva indossato Soleil mentre erano in barca.

Pubblicità

La fidanzata si è molto arrabbiata per il modo in cui le ha fatto notare quanto fosse inappropriato il costume che stava indossando. Dopo aver litigato, l'ex naufrago ha deciso di non seguirla più su Instagram per non dover vedere altre immagini di lei, ma non ha mai smesso di dormirci insieme o di parlarle: quel gesto serviva semplicemente a lui per potersi calmare. Jeremias ha infatti spiegato che è la prima volta che fa un gesto di questo tipo, ma non pensa sarà l'ultima: "Prometto che se litighiamo, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Durante l'intervista, Soleil ha ammesso di essere rimasta sorpresa di chi fosse davvero il fratello della Rodriguez e di essersi innamorata di lui perché è l’opposto di quello che immaginava: una persona solare, dolce e buona. La ragazza ha rivelato di essere molto attenta ad ogni mossa del fidanzato, al punto da essere stata soprannominata "il generale”, cioè lo stesso nomignolo che Jeremias ha dato a sua sorella Belen.

Non solo, ma l'ex corteggiatrice ha anche esternato il desiderio di diventare mamma: entrambi amano i bambini e pensano di averne uno loro, ma più avanti, perché ora sarebbe troppo presto.

Il pensiero di Jeremias su Stefano De Martino e sulla relazione tra la De Lellis e Iannone

L'ex naufrago ha poi rivelato di essere molto contento per l'amore sbocciato di nuovo tra sua sorella Belen e Stefano De Martino, con cui aveva ripreso i rapporti prima della sorella.

Pubblicità

È felice soprattutto perché vede suo nipote Santiago felice.

infine, alla domanda su come Jeremias vede la coppia formata dall'ex compagno di Belen, Andrea Iannone, e l'influencer Giulia De Lellis, il fidanzato di Soleil afferma di vederli bene insieme, perché hanno delle cose in comune.