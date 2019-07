A Temptation Island non c'è pace per Ilaria: la ragazza ancora una volta sarà messa alla prova dai video che la produzione deciderà di mostrarle. Infatti, sul profilo Instagram del reality è comparso un video in cui la giovane nel pinnettu sarà costretta a vedere l'avvicinamento sempre più pericoloso del suo fidanzato Massimo alla single Elena, che pare incarnare il prototipo di donna del giovane.

L'evoluzione della storia tra Ilaria e Massimo

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Temptation Island: la puntata che andrà in onda stasera, lunedì 22 luglio, mostrerà l'ultimo falò prima del confronto finale tra i fidanzati.

Pubblicità

Pubblicità

Tre le coppie rimaste in gioco, tra queste ci sono Ilaria e Massimo. Se la ragazza, dal canto suo, si è avvicinata non poco a Javier, Massimo non è stato da meno, instaurando un rapporto molto stretto, e a tratti molto intenso, con Elena. La tentatrice pare aver conquistato il fidanzato, che non le lesina attenzioni fisiche e parole dolci, il tutto sotto l'occhio attento della telecamera.

Durante i falò e i vari richiami al pinnettu, Ilaria ha potuto seguire, suo malgrado, l'avvicinamento del suo fidanzato alla single e questa sera pare proprio che la Teolis vedrà molto di più: un'anticipazione mostra Ilaria talmente presa dal video che ha per protagonista Massimo da mettersi addirittura in ginocchio davanti allo schermo, per poter meglio visionare le 'avventure' del fidanzato.

Pubblicità

Ancor più forti, poi, sono le parole della ragazza, che dopo aver ammesso la scorsa puntata di non voler più Massimo al suo fianco, ha dichiarato di aver voglia di vederlo.

Le dichiarazioni della fidanzata

"Non vedo l’ora di vederlo", ha ammesso Ilaria, ma quello che dice subito dopo lascia intendere che le sue intenzioni non sono proprio delle migliori. "Sai quando ti prudono le mani? Mi prudono le mani, da morire". E' chiaro che per arrivare a dire ciò, Massimo potrebbe aver fatto qualcosa che avrà portato al limite la Teolis.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Stasera se ne saprà di più, anche perché contrastanti sono le ipotesi circa ciò che è accaduto alla coppia dopo il confronto finale previsto per il prossimo lunedì.

Se da un lato che chi sostiene che i due abbiano lasciato il villaggio sardo insieme, [VIDEO] dall'altro lato alcune voci diffuse sul web vorrebbero Massimo single e impegnato a godersi l'estate senza una compagna fissa al suo fianco.

Molti i dubbi, ma molte anche le anticipazioni succulente, che lasciano prevedere momenti di alta tensione: nel frattempo, infatti, anche per Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola si avvicina il momento dell'ultimo falò. Il viaggio dei sentimenti è quasi giunto a termine, ma ancora parecchi saranno i momenti caldi da vivere con i protagonisti.