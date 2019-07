Ieri sera, nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2019, che potete rivedere in streaming online su WittyTv.it, c'è stato un colpo di scena clamoroso: il falò finale tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni ha lasciato tutti i telespettatori del famoso programma prodotto interamente da Maria De Filippi, a dir poco senza parole. Le ultime news, infatti, svelano che Ilaria ha chiesto alla redazione di rivedere il suo fidanzato, in quanto sentiva che era arrivato il momento di confrontarsi con lui, dopo che per diverse settimane si era dato alla "pazza gioia" con la single del suo villaggio Elena Cianni, sopratutto negli ultimi giorni aveva avuto con lei molti avvicinamenti intimi.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island: Massimo geloso di Ilaria

Nel dettaglio, infatti, nella prima parte di Temptation Island abbiamo visto che anche Massimo ha avuto un vero e proprio sfogo suscitato dallo sdegno e dalla totale delusione nei confronti di Ilaria, in quanto negli ultimi giorni si è stata sempre più avvicina al tentatore Javier dopo che lo stesso Massimo si era lasciato andare moltissimo con Elena. Il ragazzo è stato invitato nel pinnettu per vedere l'ennesimo video, dove Ilaria stava flirtando con Javier e senza curarsi delle telecamere gli sussurrava dolci frasi.

Pubblicità

Questo ha scatenato la gelosia di Massimo, che furibondo si è lasciato andare ad un lungo sfogo con gli altri fidanzati del villaggio: "Io a piangere e questa a farsi i c...i suoi. Stupida, ti mantieni il microfono, ma che ti credi che non si sente niente?". Poi ha ancora aggiunto: "Ma che sono su Scherzi a parte?"

Ilaria e Massimo si sono lasciati dopo Temptation Island 2019

Poco dopo anche Ilaria e stata convocata nel pinnettu dove ha visto altri video di Massimo e Elena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Quest'ultimi, infatti, si sono lasciati andare fin troppo all'interno della spa, per questo motivo Ilaria ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter avere immediatamente il decisivo confronto finale con il suo fidanzato, così da chiarire subito la situazione e mettere in chiaro determinate cose. Durante il falò Ilaria non ha dimenticato di far notare che Massimo allungava troppo spesso le mani con Elena.

Anche lui però ha avuto qualcosa da ridire alla fidanzata, come le frasi dette a Javier coprendo con le mani il microfono. Hanno parlato delle cose viste nei video durante le varie puntate, entrambi proseguivano dritti per la loro idee parlando degli errori commessi da entrambi.

Insomma, alla fine della puntata di Temptation Island, andata in onda il 22 luglio 2019, i due non sono rimasti proprio in buoni rapporti e, questa cosa ha fatto molto chiacchierare i fan sul web e sui social, dove in molti sono curiosi di sapere e di scoprire cosa sarà accaduto tra i due fidanzati al termine della loro partecipazione al reality show di Maria De Filippi.

Pubblicità

In attesa di vedere in onda la sesta e ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, vi diciamo che l'esordio di quest'edizione è stato uno dei migliori in assoluto. Temptation Island, infatti, ha debuttato con una media di ben tre milioni e mezzo di telespettatori, riuscendo ad accaparrarsi addirittura uno share superiore al 22%.