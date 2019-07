Katia Fanelli e Vittorio Collina formano una delle sei coppie della sesta edizione di Temptation Island. Fin dalle prime due puntate del programma più seguito dell'estate è emerso il carattere forte e deciso di Katia e l'amore che il suo fidanzato riserva per lei. Mentre la coppia si trova ancora nei rispettivi villaggi, oggi a parlare del loro rapporto ci ha pensato la mamma di Katia, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne.

La signora Giovanna ha spiegato che a voler partecipare a Temptation Isand è stata in primo luogo sua figlia, curiosa di fare un'esperienza nuova.

Quando Katia le ha confidato di voler fare il casting per il reality, la madre le ha consigliato di fare ciò che si sentiva e che la faceva stare bene e quando la redazione ha comunicato a sua figlia che insieme a Vittorio erano stati scelti come una delle sei coppie della sesta edizione, Katia saltava di gioia, perché non poteva credere che tra le tante richieste potessero aver scelto proprio la loro.

'Per Vittorio la porta rimarrà sempre aperta'

Giovanna ci ha poi tenuto a sottolineare quanto sia lei che il padre di Katia abbiano appoggiato la decisione della figlia di partecipare al programma, perché è un modo per poter mettere in gioco la sua relazione con Vittorio, con cui la madre ha un bel rapporto e che considera un bravo ragazzo, come traspare proprio da questa intervista.

Giovanna infatti, a proposito di Vittorio, ci tiene a ricordare quanto lui sia un ragazzo "molto pacifico" al contrario di sua figlia che invece ha un carattere più duro. Conoscendo sia Vittorio che la sua famiglia, la madre di Katia ha ammesso che non pensa potranno vivere gli atteggiamenti di sua figlia con serenità, perchè Vittorio ha un carattere totalmente opposto a quello della Fanelli ed è una persona davvero bella che quando la accompagna a fare delle commissioni le apre la portiera della macchina ed è sempre un galantuomo.

E sempre in tema di confronti tra Vittorio e Katia, la madre di quest'ultima ha sottolineato quanto Vittorio sia innamorato di sua figlia, dal momento che cerca sempre di accontentarla in tutto; Katia invece è il "classico peperino" a cui piace dire sempre ciò che pensa.

Anche Giovanna è in attesa di sapere cosa sia successo alla coppia all’interno del villaggio, ma fa sapere che qualunque cosa abbiano deciso, per lei andrà bene e li appoggerà. Nell'intervista ha poi ammesso che però le dispiacerebbe molto se sua figlia e Vittorio dovessero lasciarsi.

"In qualunque caso la porta di casa mia sarà sempre aperta per lui. È un ragazzo d’oro", dice la signora.

A chi le chiede come sia veramente sua figlia, lei risponde che è così come appare nel programma di Temptation Island: frizzante, vanitosa al punto da cambiarsi anche cento volte prima di uscire di casa, divertente, ma anche dolce. Un lato per ora rimasto più nascosto è l'amore che prova per la sua famiglia: Katia infatti è molto legata, sia ai suoi genitori con cui ha un bellissimo rapporto, al punto da confidarsi con loro ed ascoltare molto i loro consigli; sia con sua sorella e suo fratello gemello.

Una cosa che l'ha stupita è stato l'atteggiamento che Katia ha avuto fin dall'inizio della sua avventura a Temptation Island con i single del villaggio. Fin da piccola infatti sua figlia è sempre stata molto selettiva, per cui non si aspettava di vederla, nella prima puntata, abbandonare il gruppo formato dalle coppie per vedere meglio i tentatori. Proprio per questo suo modo di essere molto selettiva sua madre non sa se Katia potrà conoscere qualcuno che le possa piacere davvero, oltre al lato estetico.