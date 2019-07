Oggi 5 luglio è il compleanno dell'attore Lucio Allocca che, nel corso degli anni, è divenuto uno dei protagonisti indiscussi della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole". L'artista napoletano compie settantasei anni e da sedici stagioni si trova a far parte del cast nei panni del comandante Otello Testa, certamente uno dei personaggi più amati della soap, capace inoltre di regalare ai telespettatori momenti di comicità indelebili quando si viene a formare il trio costituito da Marzio Honorato, Lucio Allocca e Patrizio Rispo.

Pubblicità

Pubblicità

Un attore poliedrico

Diplomatosi alla Scuola di Arte Drammatica del "Circolo Artistico Politecnico" di Napoli (Museo Giuseppe Caravita principe di Sirignano), ha insegnato recitazione presso l'Accademia di Arte Drammatica al Teatro Bellini. Allocca nel corso della sua carriera ha lavorato in pellicole cinematografiche di successo. Un esempio si ritrova in "Così parlò Bellavista" per la regia di Luciano De Crescenzo, commedia memorabile che racconta la bellezza, l'innata teatralità e le problematiche di Napoli anche se viste in chiave ironica e surreale.

Pubblicità

Non si può dimenticare la collaborazione con Mel Gibson che l'ha voluto nel cast de "La Passione di Cristo". Inoltre ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nella pellicola "Il principe e il pirata". L'attuale interprete di Otello ha inoltre collaborato con il regista Mario Martone in "Morte di un matematico napoletano" e "Teatro di guerra". Una curiosità relativa al primo dei due film di Martone citati è relativa all'aver condiviso il set già nel 1992 con Patrizio Rispo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infine ha numerosissime pièce teatrali all'attivo. Come interprete, ha lavorato in teatro con Eduardo e Peppino De Filippo, Mario Scaccia, Michele Galdieri, Virginio Puecher, Renato Carpentieri, Armando Pugliese, Sergio Salvati, e Tato Russo.

Le ultime anticipazioni su Otello

Ritornando alla soap opera Un posto al sole, il personaggio di Otello sta attraversando un periodo complesso nella sua vita in cui dovrà fare i conti con le giornate di monotonia che non riusciranno a dare pace all'uomo.

Il vigile Testa è ancora arrabbiato per via della rapina commessa al bar Vulcano e non ha condiviso la scelta di Michele deciso ad aiutare Mimmo. Le recenti anticipazioni rivelano che Otello finirà per diventare una web star dopo essere riuscito nell'intento di salvare la vita di un amico. Questa novità provocherà la gelosia dell'amico Renato Poggi.