Mai in passato gli ultimi falò di confronto di Temptation Island avevano dato un esito tanto infausto. Nella sesta puntata del docu-reality, trasmessa su Canale 5 ieri 29 luglio, le ultime tre coppie rimaste in gara hanno ricostruito le tre settimane trascorse sull'isola delle tentazioni, lanciando reciproche accuse ed esprimendo la propria delusione per il comportamento del fidanzato e fidanzata.

E per tutti loro l'epilogo è stato lo stesso: Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Katia Fanelli e Vittorio Collina sono usciti separati dal programma, troppo scossi per quanto accaduto nel resort di Santa Margherita di Pula. Ma davvero saranno tutti rimasti fermi nella loro iniziale decisione? Oggi 30 luglio andrà in onda una puntata speciale nella quale si parlerà degli eventuali sviluppi dei vari rapporti ad un mese dalla fine delle riprese.

E stando a quanto rivelato sia da Filippo Bisciglia che da Raffaella Mennoia, non mancheranno le sorprese dato che qualcuno cambierà idea sulla precedente scelta.

Ilaria Teolis: 'Sono innamorata di me stessa'

Il resoconto della sesta puntata di Temptation Island comincia dal falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Lei ha chiesto spiegazioni su quanto accaduto con la single Elena durante il weekend da sogno, ipotizzando di essere stata tradita, mentre lui l'ha rimproverata per il comportamento tenuto con Javier.

Tra un'accusa e l'altra, Massimo ha tuttavia ammesso di essere ancora innamorato della fidanzata e si è scusato con lei per le poche attenzioni che le ha riservato nella loro quotidianità. Ma l'esperienza nell'isola delle tentazioni ha cambiato Ilaria, che ha ammesso di non essere più sicura dei sentimenti per Massimo, riconoscendo di essere innamorata soprattutto di se stessa. Lui l'ha delusa troppe volte in passato e lei non intende dargli l'ennesima possibilità.

Nonostante il desiderio di Massimo di uscire insieme dal programma, la Teolis ha voltato le spalle al fidanzato (ormai ex) e se n'è andata da sola dal falò di confronto.

Nicola e Vittorio troppo delusi dal comportamento delle fidanzate

Passando a Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, lui non ha affatto gradito il comportamento della fidanzata con Giulio Raselli. Nel falò di confronto della sesta puntata di Temptation Island, il fidanzato ha rivisto le immagini di Sabrina, accusandola di non avere rispettato il loro rapporto fin dall'inizio delle riprese.

E sebbene sia stato soprattutto lui ad essersi lasciato andare a numerose effusioni con la single Maddalena, alla fine del confronto Nicola ha rivelato di essere troppo deluso e ha precisato: "No, non ce la faccio, non mi sento a mio agio con te". La coppia è uscita separata e lui è tornato nel villaggio del fidanzati, strappando a Maddalena la promessa di risentirsi fuori dal programma. Analogo il comportamento di Vittorio Collina, troppo arrabbiato per come Katia Fanelli si è comportata fin dal primo giorno delle riprese.

Lei ha messo in discussione il loro amore, dichiarandosi single e dando l'impressione di avere dimenticato subito Vittorio. Solo allora, dopo una decina di giorni, lui si è lasciato andare con Vanessa, instaurando con lei un bel rapporto. Dopo una serie di accuse, Collina non è riuscito a mettere da parte l'orgoglio e ha dichiarato di essersi sentito preso in giro. La coppia è quindi uscita separata e lui è tornato dalla sua tentatrice, alla quale ha chiesto di cominciare a conoscersi a telecamere spente.