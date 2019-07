Nella sesta edizione di Temptation Island cinque delle sei coppie hanno lasciato il falò di confronto separatamente. Questa sera è andata in onda, in anticipo di una settimana in base al palinsesto iniziale, la puntata speciale del reality estivo delle tentazioni, durante la quale viene mostrato cosa è successo a tutti i fidanzati un mese dopo l'ultimo falò di confronto.

Nicola e Sabrina ci ripensano

Una delle coppie uscite separatamente dal programma è quella formata da Nicola e Sabrina che, subito dopo il confronto, hanno condiviso le emozioni provate.

Nicola ha ammesso di essere un po’ combattuto, di aver provato il desiderio di baciare la sua ormai ex fidanzata, ma di aver capito che quello che vuole non è un rapporto come quello che avevano loro. Sabrina invece sottolinea quanto bene si siano voluti nei due anni di relazione, ma si è detta consapevole che Tedde non può sopportare il suo 'bagaglio', perché "troppo pesante per lui".

All'intervista realizzata un mese dopo la registrazione delle puntate Nicola si presenta insieme a Sabrina, perché i due sono tornati insieme.

A fare il primo passo è stata lei che l'ha cercato appena usciti dal programma e, da quando si sono rivisti, non si sono più lasciati. Nicola ha raccontato "in questo lasso di tempo in cui ci siamo frequentati gli ho sbattuto in faccia un sacco di cose, cosa che prima non facevo per evitare discussioni". Sabrina gli fa eco: "Questo è quello che io chiedevo, quando dicevo che tra noi c'era poco dialogo era anche quello.

Ad oggi dico che sono fortunata ad aver trovato lui e io lo amo veramente e tanto". Per adesso la coppia non ha progetti, vuole soltanto viversi: se Sabrina augura a Nicola che la favola finisca bene, quest'ultimo le augura invece di poter riacquisire la fiducia che avevano prima.

David e Cristina si sono lasciati la stessa sera del falò

L'unica delle sei coppie che è uscita insieme dopo il falò di confronto è quella formata da David e Cristina, nonostante quest'ultima abbia posto una condizione per dire di sì:"Mi servono dimostrazioni, non sono più disposta ad accettare anche solo un'altra discussione che mi devasti".

Dopo un mese dalle riprese all'Is Morus Relais la coppia non sta più insieme. La prima ad essere intervistata è Cristina, la quale racconta che già dalla prima sera dopo il falò David è tornato ad avere quell'atteggiamento che lei non voleva vedere più e che lui aveva promesso che non avrebbe più avuto. "Sono fuggita da lui. Oggi mi sento più serena, anche se lui non accetta che io abbia voluto chiudere la storia e quindi non mi permette di riprendermi tutte le mie cose da casa sua.

Io rifarei tutto, perché sono stata proprio me stessa".

David conferma che i due si sono lasciati subito dopo il falò. "Abbiamo provato a confrontarci ed ho trovato una persona che invece di spiegarmi le situazioni, ha caricato e anzi ha tirato fuori il suo malessere, cioè quello di averla costretta al falò di confronto". L'ex fidanzato ammette di provare ancora dei sentimenti per Cristina e si augura di trovare una persona che sappia valorizzare i suoi valori.