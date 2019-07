Nella quinta puntata di Temptation Island Ilaria aveva deciso di non fare il weekend da sogno, nonostante avesse ammesso di voler ricercare anche al di fuori del programma il single Javier. Massimo invece aveva deciso di trascorrere il weekend con Elena, notte compresa, ma poi aveva deciso di andare via prima ammettendo di sentire la mancanza della fidanzata. La puntata era proseguita con l'inizio del falò di confronto della coppia e poi era stata interrotta dando appuntamento sette giorni dopo ai telespettatori.

Nella sesta puntata andata in onda ieri sera è arrivata la conclusione, per molti abbastanza scontata: Ilaria ha deciso di lasciare da sola il villaggio delle tentazioni.

Ilaria: 'Sono stata bene con Javier, ma almeno io ho il coraggio di ammetterlo'

Nella puntata andata in onda ieri sera è stato mostrato prima il video riassuntivo dei momenti più importanti vissuti da Massimo e poi quello del percorso di Ilaria e, durante la visione di entrambi i filmati, la coppia ha interrotto più volte le immagini per potersi confrontare, ma non riuscendo mai ad arrivare ad una conclusione comune.

Se Colantoni ha accusato la fidanzata di aver mancato di rispetto sia a lui che ai suoi genitori per aver conosciuto il padre del single Javier; dal canto suo la Teolis ha rivendicato di essere stata bene con Javier e di non avere problemi ad ammetterlo, al contrario del fidanzato.

Durante il confronto sono emerse le perplessità della giovane sulla sua storia d'amore, mentre non è dello stesso avviso Massimo che è invece deciso ad uscire con lei, convinto di aver capito gli errori commessi: "Sono arrivato fino in fondo, perché volevo vedere qual'era il mio limite; io mi sono dato delle risposte del perché te hai avuto quei comportamenti, ho mancato tanto di attenzioni, di presenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Io speravo di venire qui e trovare un'Ilaria che si era fatta le stesse domande dall'altra parte, perché io volevo uscire da qui con la consapevolezza che questo nostro rapporto poteva maturare, da parte mia mi sento molto meglio rispetto a quando siamo partiti, perché sento veramente che questa esperienza mi ha dato tanto. Io ti amo da matti; non ho paura di dirti che ho avuto paura di perderti, una cosa che prima non mi succedeva perché sapevo che te eri sempre a casa".

Ilaria, in lacrime, si chiede come mai entrambi siano riusciti a ridere con i rispettivi single, ma insieme non riescono più a ridere da tanto tempo ed ammette di aver accettato la convivenza con Massimo perché altrimenti aveva paura di essere lasciata: una paura che nasceva da se stessa, non dal comportamento di lui, perché lei si è resa conto di essere una persona tanto insicura.

Stimolata da Filippo però Ilaria ammette anche di non sapere più se è ancora innamorata o meno di Massimo, ma di essersi resa conto di amare se stessa: per questa ragione nonostante le belle parole dolci del fidanzato, Ilaria decide di uscire da sola.

La confessione di Massimo

Massimo prima di sapere la decisione finale della fidanzata, durante il falò di confronto, ha ammesso: "Io non penso di aver fatto tanti sbagli, fermati, non merito di non uscire insieme a te. Dammi un briciolo di fiducia. Per una volta in due anni e mezzo fidati di me" e ancora "Mi dai una possibilità per dimostrarti che sono cambiato per davvero? L'ultima possibilità per dimostrartelo.

Te lo devo dimostrare, perché tu sei la vita mia, sei la donna mia".

Nonostante Massimo le abbia aperto il cuore, Ilaria decide comunque di abbandonare il programma da sola, perché "come sono stata con te non sono stata con nessuno, ma non so più se sono innamorata di te" e soprattutto non ha più fiducia nei suoi confronti.

Massimo vuole davvero far capire ad Ilaria che è cambiato ed ha compreso i propri errori: nella puntata speciale che andrà in onda stasera 30 luglio, i telespettatori scopriranno cosa è successo ad entrambi trascorsi trenta giorni dal termine delle riprese.