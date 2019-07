Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola intitolata "Una vita" e ideata da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate dal 22 al 27 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Arturo. Leonor e Felipe penseranno all'ipotesi che Moises sia vivo con l'intento di spingere Blanca a credere in questa possibilità. Il colonnello mostrerà l'intenzione di operarsi alla cataratta ma riceverà la risposta negativa del medico.

Il dottore spiegherà al Valverde che si potrà procedere con l'operazione solamente nel momento in cui avrà perso del tutto la vista. Il colonnello penserà di fare la scelta giusta e si rifiuterà di mettere Silvia al corrente della sua malattia per non creare delle preoccupazioni nella donna. Inigo si troverà alle prese con la rabbia nei confronti di Flora accusata di aver baciato Paquito. Il motivo della furia di Inigo sarà dovuto al fatto che questo scandalo amoroso possa avere delle ripercussioni sugli affari de La Deliciosa.

Ursula vuole vendicarsi nei confronti della cameriera

Samuel cercherà di trovare una soluzione per spingere Blanca a ritardare la partenza per recarsi in convento. Cristina si vedrà affranta dai sensi di colpa e non accetterà la richiesta di Ursula di prendersi gioco di Arturo e la situazione si complicherà per la dark lady dopo le rivelazioni di Carmen. Quest'ultima racconterà a Diego il luogo in cui si trova il piccolo Moises e la Dicenta vorrà trovare il modo per vendicarsi nei confronti di Ursula (Montse Alcoverro). La madre di Blanca si servirà dell'aiuto di uno scagnozzo per fare del male alla cameriera che verrà ferita a una mano.

Esteban disperato per la morte dell'amico

Riera si renderà conto delle gravi condizioni dell'amata e giurerà la vendetta nei confronti di Ursula per essersi comportata nel peggiore dei modi con Carmen. Riera deciderà di presentarsi a casa di Diego, con il quale vorrà stringere un'alleanza e gli dirà di essere pronto per dargli un aiuto nelle ricerche del figlio. Il fidanzato di Blanca accetterà questa proposta e avrà intenzione di essere l'alleato del detective in modo da portare a termine la questione.

Esteban vivrà un momento di sconforto dopo aver saputo che l'amico è morto nelle Filippine a causa della tubercolosi e Silvia approfitterà della vicenda per abbracciare l'uomo.

Blanca vuole aggredire la madre

Ursula assisterà a questa scena e troverà questo pretesto per mettere al corrente Arturo della situazione provocando la reazione del Valverde. Il colonnello caccerà la donna dalla sua abitazione, ma finirà per scagliarsi nei confronti della Reyes per aver avuto dei rapporti intimi con Esteban.

Infine Blanca tornerà ad Acacias e si dimostrerà incapace di tenere sotto controllo la rabbia verso Ursula.