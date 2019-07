Gli spoiler degli episodi di "Un posto al sole" che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio svelano che ci sarà il rientro nella città di Napoli di Patrizio che ha concluso gli impegni lavorativi nelle Langhe. Il ragazzo avrà la possibilità di passare maggiore tempo in compagnia dei familiari dopo mesi di lontananza da palazzo Palladini.

La Lucenti alle prese con un'offerta di lavoro irrinunciabile

Beatrice, dal canto suo volterà le spalle a Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) dopo aver ricevuto l'offerta di lavoro che attendeva da molto tempo.

Si tratta dello studio Leone, in quanto Aldo avrà intenzione di dimostrare il suo amore nei confronti dell'avvocato. La ragazza penserà che sia troppo importante questa opportunità da non coglierla al volo. I rapporti tra Filippo e Serena (Miriam Candurro) dopo la decisione di realizzare il progetto con il dottor Ferri, subiranno dei peggioramenti per via del nuovo lavoro del Sartori. Il fratello di Sandro vorrà trovare un modo per ricucire i rapporti con la consorte rendendosi conto di quanto la lontananza possa rappresentare un ostacolo al rapporto matrimoniale.

Marina deve fare i conti con una novità sul conto di Arturo

Filippo penserà che sia arrivato il momento di mettere in primo piano la relazione con Serena rispetto al lavoro. Otello non avrà alcuna intenzione di ritornare sui propri passi e il successo ottenuto sul web lo spingerà a prendere le distanze dagli affetti della famiglia. Aumenterà il successo del pensionato che si dimostrerà accecato dai social, dimenticando l'importanza delle persone che gli stanno attorno.

Marina cercherà di instaurare un rapporto speciale con Arturo ma la Giordano cambierà atteggiamento dopo essere venuta a conoscenza di una novità su di lui.

Il ritorno dei due innamorati a palazzo Palladini

Patrizio sarà infastidito dal comportamento di Diego che sembra essere sparito nel nulla per via dell'improvvisa latitanza. Serena (Miriam Candurro) e Filippo non riusciranno a giungere a un chiarimento in quanto sono molto impegnati sul lavoro.

I due innamorati avranno intenzione di proseguire con il progetto imprenditoriale ma saranno in grado di trovare una soluzione definitiva per mettere da parte le incomprensioni. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) farà i conti con un'offerta lavorativa irrinunciabile cominciando a lavorare come chef presso lo yacht del dottor Sartori. Giulia, dal canto suo penserà che sia giusto fare i bagagli per andare a trovare Denis per un breve periodo e Niko comincerà a sentire l'assenza della madre.

Infine Alex farà ritorno in compagnia di Vittorio (Amato D'Auria) e riceverà una telefonata inattesa.