Mara Fasone, ex tronista di Uomini e donne, perde letteralmente le staffe sul suo profilo Instagram, dove si è scagliata duramente nei confronti di Deianira Marzano, ex protagonista dell'Isola dei famosi, la quale fa molto discutere sui social per le sue rivelazioni bomba su tronisti ed ex gieffini. E in queste ore Deianira ha colpito anche l'ex tronista del programma di Canale 5, ritenendola in parte responsabile della crisi che sarebbe in corso tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Un'indiscrezione che ha fatto il giro del web e che ha fatto andare su tutte le furie la Fasone, che a sua volta ha replicato sui social.

Furia di Mara Fasone contro Deianira che l'ha accusata di essere la terza incomoda tra Jeremias e Soleil

Le ultime di gossip, infatti, raccontano che la love story tra Jeremias e Soleil stia attraversando un periodo di crisi. Il settimanale 'Chi' aveva parlato di una terza incomoda, ex protagonista di Uomini e donne, che avrebbe messo a dura prova la coppia nata sotto l'occhio vigile delle telecamere dell'Isola dei famosi.

Deianira, a sua volta, sui social aveva rivelato che tale terza incomoda poteva essere Mara Fasone, la quale recentemente era stata avvistata in barca in compagnia di Jeremias e di un gruppo di amici. Ecco allora che l'ex tronista, dopo aver appreso il rumors che la Marzano ha messo in giro sul suo conto, ha sbottato duramente su Instagram, offendendo ripetutamente la donna.

'Pazza ignorante, non ci sono solo i followers', ha detto la Fasone nelle diverse Instagram stories al vetriolo che ha indirizzato contro Deianira, accusandola poi di essere una mamma che a 40 anni continua ad interessarsi soltanto dei fatti degli altri.

Mara Fasone rigetta le accuse che le vengono fatte e offende Deianira su Instagram

E poi ancora non contenta, Mara ha rincarato la dose, dicendo che Deianira invece di rifarsi le labbra dovrebbe rifarsi il cervello. Insomma una catfight decisamente trash che ieri sera ha spopolato sui vari social. Al momento, però, la replica di Deianira non è ancora arrivata ma c'è da scommettere che nelle prossime ore non mancheranno le sue stories di risposta all'ex tronista di Uomini e donne.

Intanto Mara pur avendo confermato di aver trascorso una giornata in barca con Jeremias in compagnia di altri amici comuni, ha rigettato al mittente tutte le accuse di chi la ritiene responsabile della crisi in corso tra Soleil e mister Rodriguez. Tra l'altro i due hanno dichiarato a 361 Magazine che la crisi sarebbe rientrata e che sebbene abbiano dei problemi da risolvere, hanno deciso di non gettare all'aria la loro storia d'amore che ormai va avanti da cinque mesi.