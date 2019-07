Le anticipazioni della soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate, ci saranno dei colpi di scena importanti tra Ferit e Hakan. Il marito di Demet continuerà a compiere dei loschi affari e non smetterà di minacciare i suoi nemici. Ci sarà un retroscena importante che farà crollare gli equilibri intorno ai personaggi dopo che il dottor Aslan verrà a conoscenza della verità sulla morte di Demir e Zeynep.

L'imprenditore si renderà conto che l'auto sulla quale viaggiavano i genitori di Bulut nel momento dell'incidente è stata sabotata. Ferit, successivamente, si renderà protagonista di una discussione con Deniz (Hakan Kurtas) in quanto il fratello di Demet non sarà sicuro delle rivelazioni dell'amico.

Le accuse del dottor Aslan nei confronti dell'Onder per l'omicidio di Demir e Zeynep

Il datore di lavoro di Nazli non perderà tempo per fare delle pesanti accuse nei confronti del rivale, dicendosi certo delle intenzioni del signor Onder, desideroso di entrare in possesso della Pusula Holding.

Il marito di Demet comincerà a sentirsi stressato dopo aver ricevuto le pesanti accuse di Ferit ma dovrà trovare un modo per risolvere questa situazione. Il losco imprenditore farà affidamento sulla complicità di Bekir e proporrà un affare ad una terza persona. L'uomo chiederà infatti a Celal, che ha lavorato come dipendente all'interno della Pusula Holding, di prendersi la colpa di aver sabotato la macchina di Demir e Zeynep.

I sospetti di Ferit sull'ex dipendente della Pusula Holding

L'ex dipendente dell'azienda di Ferit riceverà una somma cospicua di denaro dall'Onder che gli darà la possibilità di pagare le cure per salvare la figlia da una malattia. Hakan dirà quindi a Celan di dare una precisa versione dei fatti spiegando di aver ucciso Demir, colpevole di averlo licenziato dopo essere venuto a conoscenza dei piccoli furti commessi dal dipendente.

L'uomo deciderà di non cedere di fronte alla richiesta del marito di Demet ma farà i conti con la visita di Ferit, che avrà dei sospetti nei confronti dell'ex impiegato.

Hakan vuole vendicarsi del datore di lavoro di Nazli

Il dottor Aslan avrà degli indizi importanti sul trasportatore dopo le rivelazioni delle segretaria Ikbal che gli ha confessato le minacce di Celan verso Demir. Hakan sarà vicino a Ferit durante l'incontro dell'uomo con Celan ma riuscirà a trovare un nascondiglio e si terrà pronto a sparare all'Aslan.

Anche Nazli rischierà la vita in quanto si troverà nel medesimo posto con l'Aslan, ma Ferit sarà in grado di evitare il peggio. Lo zio di Bulut infine, avrà la certezza che Celal non ha ucciso Demir e Zeynep.