Soltanto poche ore fa, sul sito di Witty Tv sono state pubblicate le interviste alle ultime coppie scoppiate uscite da Uomini e donne. In particolar modo, i diretti interessati sono stati Giulia Cavaglià, Angela Nasti e le rispettive scelte. Una volta abbandonato il programma, entrambe le coppie sono durate pochissimi giorni. Nel corso di un'intervista, Manuel Galiano si è lasciato andare a delle dichiarazioni sull'ex tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto da lui riferito, la ragazza si sarebbe frequentata con un altro mentre stava con lui.

Uomini e Donne, le rivelazioni di Manuel su Giulia Cavaglià

L'ex corteggiatore del programma ha iniziato a raccontare cosa è successo tra lui e Giulia dopo aver abbandonato gli studi televisivi di U&D. Secondo quanto da lui rivelato, lei era completamente diversa quando erano soli rispetto a quando si trovavano in compagnia. L'uomo ha infatti raccontato che quando c'erano i suoi amici presenti lo abbracciava, ma quando erano soli in casa esisteva solo il cane ed il lavoro.

Giulia gli avrebbe anche detto che non si sarebbe mai innamorata di lui.

"Io sono andata a Monaco e lei a Nizza con amici. Gli ho chiesto di passare la serata con me, ma lei ha preferito stare con loro. Non è mai venuta a Savona da me, ma ero sempre io che andavo a Torino" dichiara Galiano. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi aggiunto che lei era interessata solo ai follower e al suo lavoro sui social.

Il ragazzo ha confessato che una sera lei voleva fare una cena con un ragazzo famoso che lui neanche conosceva e che si è molto arrabbiato per questa cosa.

Secondo Manuel Galiano, la Cavaglià si sarebbe frequentata con un altro mentre stava con lui

Galiano ha riferito che Giulia era molto sfuggente con lui e che molte volte non gli rispondeva neanche al cellulare. Quando lo faceva aveva però fretta di chiudere la conversazione.

L'uomo ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da parte di una sua amica di Torino, la quale gli ha detto di essere andata in discoteca con il suo ragazzo e che un amico di quest'ultimo le ha presentato la sua ragazza che era proprio Giulia.

Secondo quanto da lui rivelato, il presunto flirt della Cavaglià avrebbe affermato davanti alla sua amica che lui e l'ex tronista di Uomini e Donne si frequentavano da due settimane, ma che al momento non potevano ancora dirlo.

Manuel ha così confessato di aver capito perchè la ragazza spariva e che da quel giorno non l'ha più vista o sentita. Infine, secondo lui Giulia l'avrebbe scelto perchè lui è una persona troppo buona e che invece Giulio l'avrebbe subito smontata. "Se la vedessi adesso gli direi che mi dispiace per la persona che è e che sono fortunato ad essermela tolta dalla mia vita" conclude il ragazzo.