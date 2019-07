Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio alla vicenda del padre di Marina Giordano. Le trame relative alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto rivelano che l'imprenditrice nonostante le cattive notizie dategli dall'avvocato Leone, sarà sempre più determinata ad aiutare il genitore. Intanto, Vittorio dopo aver tradito Alex con Anita sarà preso dai sensi di colpa mentre il colonnello Manlio Picardi verrà finalmente processato per ciò che ha fatto a sua moglie Adele e agli abitanti della Terrazza. Infine, Serena e Leonardo riusciranno a risolvere un piccolo problema.

Un posto al sole, Vittorio in preda ai sensi di colpa

Le trame di Un posto al sole dal 29 luglio al 2 agosto, rivelano che Vittorio tradirà Alex con Anita e da quel momento sarà preda dei sensi di colpa. Intanto, la ragazza e sua sorella Mia verranno sorprese da una decisione della madre. Nel frattempo, Patrizio da quando è diventato lo chef del servizio di chartering, affronterà per la prima volta Roberto Ferri mentre Otello sarà tentato di iniziare una nuova storia d'amore dimenticando così Teresa.

Vittorio scoprirà il dramma familiare vissuto da Alex e sempre più in preda ai sensi di colpa non saprà più cosa fare. Il processo a Manlio Picardi prenderà il via e tutti si chiederanno come potrebbero reagire Adele e Susanna. Serena deciderà di parlare chiaro con suo marito Filippo e gli dirà che per poter superare i diverbi degli ultimi giorni, dovrà cambiare alcuni lati del suo carattere.

Marina determinata ad aiutare suo padre

Marina riceverà brutte notizie dall'avvocato Leone circa la possibilità di riaprire il caso di suo padre Arturo.

Tuttavia, la Giordano sarà sempre più determinata ad aiutare il genitore e farà di tutto per provare ad ottenere una revisione del processo a suo carico. Alex vivrà una vita nuova insieme a sua sorella Mia alla terrazza mentre Vittorio non riuscirà a trovare il modo di risolvere i suoi problemi di cuore. Il processo al colonnello Manlio Picardi avrà inizio e tutte le persone coinvolte vivranno attimi di ansia e paura.

Marina pur di scagionare suo padre dall'accusa di omicidio che gli è stata mossa in passato, andrà a parlare con la figlia dell'uomo che aveva confessato contro Arturo. Nel frattempo, Adele dopo aver rivisto il marito durante il processo, verrà presa dalla sconforto.

Serena e Leonardo risolvono un problema

Otello abbandonerà il motoraduno e farà ritorno a casa facendo temere a tutti che sia accaduto qualcosa di grave.

Serena e Leonardo porteranno un gruppo di cinesi a fare un giro in barca, ma durante la traversata avranno un problema alla barca che rischierà di mettere tutti in pericolo di vita. Tuttavia, i due faranno squadra e riusciranno a risolvere l'inconveniente e a far filare tutto liscio. Intanto, Arturo e Raffaele si ritroveranno e approfondiranno la loro vecchia amicizia mentre Marina deciderà di andare fino in fondo per aiutare suo padre a dimostrare di essere innocente.

Nadia prenderà una decisione che non farà affatto piacere a Renato e ciò creerà tensione nel loro rapporto.