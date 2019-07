Dopo circa tre mesi di esperienza sul trono di Uomini e donne, Giulia Cavaglià e Angela Nasti lo scorso fine maggio hanno scelto rispettivamente Manuel Galiano e Alessio Campoli. Le due relazioni, però, hanno avuto breve durata scatenando sospetti e polemiche tra il pubblico del dating show. Proprio per porre fine al chiacchiericcio che continua a rimbalzare in rete, la redazione ha deciso di dare spazio alle voci delle due ex troniste e dei loro rispettivi corteggiatori che fra pochi giorni daranno la loro versione dei fatti attraverso un'intervista pubblicata sul sito Witty Tv.

L'annuncio è stato dato su Instagram dall'autrice Raffaella Mennoia, che ha anche precisato la data nella quale i dubbi dei fan potranno essere chiariti una volta per tutte.

Raffaella Mennoia annuncia l'intervista a Giulia, Angela ed ex corteggiatori

Affidandosi al suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia ha annunciato un'intervista esclusiva che verrà pubblicata il 26 luglio sul portale Witty Tv.

In tale circostanza Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli spiegheranno le ragioni della rottura avvenuta a poche settimane dalla scelta. La collaboratrice di Maria De Filippi ha chiarito di volere, in questo modo, mettere fine alle tante polemiche che rimbalzano nei social network. Queste le sue parole: "Come sapete sono molte le voci che circolano sul web sulla rottura avvenuta tra Giulia e Manuel, Angela e Alessio.

Proprio per questo noi della redazione di Uomini e donne abbiamo deciso di fare chiarezza parlando con i diretti interessati". La Mennoia ha quindi aggiunto che saranno loro stessi a spiegare la loro versione dei fatti. Angela, partita per Ibiza subito dopo la scelta, aveva annunciato la rottura con Alessio dopo sole due settimane, parlando di incompatibilità caratteriali. Giulia e Manuel, invece, non avevano mai chiarito le ragioni che li avevano spinti a lasciarsi anche se si era parlato di un possibile tradimento di lui ad Ibiza.

Angela Nasti fa oggi coppia fissa con Kevin Bonifazi

Fin dall'annuncio della fine dell'amore con Manuel Galiano e Alessio Campoli, i fan di Uomini e donne hanno sospettato delle reali intenzioni che avevano portato Giulia Cavaglià e Angela Nasti sul trono. Erano davvero interessate a cercare l'amore o il loro obiettivo era la sola visibilità? In attesa di conoscere la loro versione dei fatti nell'intervista che verrà pubblicata il prossimo 26 luglio, le due ex troniste sembrano comunque decise a guardare avanti.

Angela fa coppia fissa con il calciatore del Torino Kevin Bonifazi, come confermato dalla diretta interessata su Instagram, mentre Giulia è stata recentemente avvistata in compagnia di un giovane sportivo. In questo caso, però, si tratta di un rumor non confermato.