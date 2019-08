Rosa presenta mostra per la prima volta a tutti il piccolo Domenico, detto 'Dodo', attraverso le pagine del settimanale 'Chi' e non trattiene la felicità per essere diventata mamma.

Rosa e Pietro da Uomini e Donne ad oggi

Era il 22 maggio 2017 quando Rosa Perrotta, allora tronista di Uomini e Donne, scelse in mezzo ad una pioggia di petali rossi il suo corteggiatore Pietro Tartaglione. Da allora i due hanno consolidato il loro amore, giorno per giorno, fino quando Pietro chiese a Rosa di sposarlo nello studio dell'Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato Rosa lo scorso anno.

I due cominciarono subito ad organizzare le nozze che vennero fissate per giugno 2019, ma l'inattesa notizia della gravidanza di Rosa li porta a decidere di posticipare il matrimonio, concentrandosi così sulla nascita del loro bambino, che scelgono di chiamare Domenico, in onore del padre di Pietro.

Rosa Perrotta presenta in esclusiva a 'Chi' il figlio Domenico

Il 25 luglio scorso Rosa Perrotta ha dato alla luce Domenico, il frutto dell'amore tra lei e Pietro Tartaglione e i due neo genitori hanno deciso di presentare il loro bambino attraverso il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini.

Tramite le pagine del magazine, Rosa e Pietro si sono raccontati, mostrando l'immensa gioia di essere diventati genitori per la prima volta, una gioia tale che ha portato Rosa a dichiarare di voler avere subito un altro figlio: "Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio". La coppia dimostra così di avere l'intenzione di allargare la famiglia, non prima però di avere finalmente celebrato il loro matrimonio, inizialmente previsto lo scorso giugno.

A tal proposito Rosa ha raccontato di come la gravidanza inattesa abbia scombinato i loro piani, portandoli a rimandare le nozze: nonostante questo, sperano di potersi sposare entro l'inverno. I due sognano di poter celebrare il matrimonio a Gaeta, il luogo in cui sono stati insieme per la prima volta, nonché quello in cui hanno fatto la loro ultima esterna a Uomini e donne, come rivelato da Pietro.

La nascita del piccolo Domenico ha completamente stravolto la vita dei due futuri sposi, in particolare Rosa ha rivelato di aver trascorso il tragitto dall'ospedale e casa piangendo per la gioia che prova nello stare con il suo bimbo. La nascita di Dodo ha cambiato l'approccio alla vita della neo mamma che si è scoperta apprensiva e paurosa. La coppia, però, può contare sul sostegno e sull'affetto dei numerosi fan che seguono Rosa e Pietro quotidianamente sui social e hanno dimostrato la loro vicinanza ai due durante tutta la durata della gravidanza con continui regali come il kit per fare il calco dei piedini di Domenico, come rivela Rosa.