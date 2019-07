Le anticipazioni della famosa telenovela Una vita riguardano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a sabato 13 luglio, Silvia Reyes accetterà di stabilirsi a casa di Felipe e Celia, in attesa di sposarsi con Arturo Valverde. Nel frattempo Esteban approfitterà del contesto per rivelare a Silvia, della quale è innamorato, alcuni dettagli del passato di Valverde con la figlia Elvira, ma la donna non rimarrà molto stupita, poiché era già a conoscenza di alcuni particolari della vicenda.

Successivamente Diego incontrerà Aurelia, la quale rivelerà all'uomo importanti dettagli sulla strana vicenda che riguarda Blanca. Subito dopo Ursula scoprirà della presenza della donna a calle Acacias e vorrà liberarsene.

Diego incontra Aurelia

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto che verranno trasmesse dall'8 al 13 luglio, Leonor troverà un ipotetico acquirente per La Deliciosa, cosicché la donna possa fuggire insieme ad Iñigo con il denaro guadagnato dalla vendita.

In seguito Flora scoprirà le intenzioni dei due e sarà notevolmente adirata. Successivamente Blanca seguirà il consiglio di Cristina Novoa e ammetterà in pubblico tutte le infedeltà con Diego: inoltre annuncerà che cercherà di cambiare vita. Durante il discorso di Blanca, Diego noterà improvvisamente tra la folla Aurelia, la sconosciuta che ha aiutato Blanca nel bosco dopo aver partorito. In seguito Aurelia rivelerà a Diego di non essere stata lei a tagliare il cordone ombelicale a Blanca.

Per tale ragione l'Alday comincerà a pensare che Blanca potrebbe aver raccontato la verità sulla vicenda del parto. Successivamente Flora verserà per sbaglio del veleno per topi nell'impasto di una torta. In seguito Peña mangerà la torta preparata da Flora e si sentirà male improvvisamente.

Ursula strangola Aurelia

Diego si confiderà con Samuel riguardo quello che ha scoperto grazie alla chiacchierata con Aurelia. Poi Samuel svelerà i dettagli ad Ursula, la quale vorrà subito trovare un modo per evitare che la donna parli ancora con Diego.

Più tardi Ursula aspetterà Aurelia a calle Acacias e la strangolerà, uccidendola. Nel frattempo Arturo Valverde avrà un peggioramento per quanto riguarda i problemi alla vista: per tale ragione l'uomo si di una lente d'ingrandimento per sviare al problema, ma Augustina si accorgerà subito che qualcosa non va. In seguito Flora cercherà di capire meglio le condizioni di salute di Pena, dopo che l'uomo ha mangiato per sbaglio la torta contenente del veleno per topi.

Frattanto Servante non riuscirà a dormire e Jacinto cercherà di aiutarlo a risolvere la situazione con delle erbe che lui stesso ha coltivato nel giardino di Liberto e Rosina. Più tardi Blanca confiderà a Cristina Novoa che ha deciso di trasferirsi in convento, poiché non riesce più a resistere ai sentimenti che prova verso Diego. Nel frattempo Samuel e Ursula vorranno che Blanca si rifugi in una struttura sanitaria e non in un convento.