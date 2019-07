Un'improvvisa esplosione, dovuta ad una fuoriuscita di gas, ha distrutto letteralmente la villetta di Anna e Carmine, ex partecipanti al trono over del dating show di Mediaset Uomini e Donne. I due si sono conosciuti durante la precedente stagione del programma condotto da Maria De Filippi. La loro permanenza era durata poco in quanto i due avevano deciso di lasciare la trasmissione poichè avevano capito di essersi innamorati l'uno dell'altra. La loro relazione di coppia è andata avanti a gonfie vele, al punto che avevano deciso di andare a convivere insieme in una villa a Migliano in Campania.

Cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, i due si trovavano all'interno dell'abitazione, quando all'improvviso un boato seguito da un’esplosione fortissima ha distrutto la loro villetta. Carmine è rimasto ferito lievemente, mentre Anna si trova in condizioni gravi.

U&D: incidente per Anna e Carmine

Secondo quanto riportato sul sito del Comando dei Vigli del Fuoco di Avellino, è possibile leggere: "Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni".

L'esplosione si è verificata esattamente attorno alle 9 di mattina di martedì 25 giugno.

Poco prima del tragico evento, Anna era in cucina vicino al frigorifero, mentre Carmine si trovava in bagno. In seguito i due hanno sentito un boato e subito dopo, sono stati coinvolti in un’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas. I due sono stati portati d'urgenza al pronto soccorso ma, secondo i medici, pare che oltre a delle lesioni e delle scottature non ci sia niente di grave per Carmine. Condizioni piuttosto critiche invece per Anna.

Carmine ferito lievemente, Anna in lotta tra la vita e la morte

La dama del trono over di Uomini e donne è uscita fuori dall'esplosione in condizioni ben più gravi rispetto a Carmine. La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale di Bari al centro Grandi Ustioni. Riporta infatti gravi ustioni soprattutto alle gambe, alle braccia e in testa. Le condizioni della dama sono, e restano, piuttosto critiche. Attualmente Anna si trova ancora ricoverata in ospedale e i fan della coppia sono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Addirittura si vocifera che Anna sia in condizioni così gravi da lottare che la sua vita è appesa ad un filo.

Insomma, una notizia molto triste che ha coinvolto una coppia apprezzata e che i fan non volevano sentire. Tutti i telespettatori del dating show di Mediaset si stanno stringendo attorno alla coppia nella speranza che Anna riesca a riprendersi e tornare insieme a Carmine a condurre una normale vita da fidanzati.