Torna l'appuntamento con Una vita, lo sceneggiato in onda tutti i giorni su Canale 5. Nei nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane, Leonor Hidalgo scoprirà che Inigo Barbosa è già sposato con Eva e ha un figlio di nome Nacho.

Una Vita: i fratelli Barbosa smascherano Pena

Le nuove anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5, annunciano l'arrivo della moglie e del figlio di Inigo durante la puntata 783 dello sceneggiato iberico.

Tutto avrà inizio quando Flora e il fidanzato di Leonor scopriranno che Pena ricorderà di essere il vero Cervera. Proprio quest'ultimo avrà intenzione di accusare i fratelli Barbosa del furto di una statuetta, rappresentate una divinità indiana. Il fidanzato dell'Hidalgo e sua sorella decideranno di giocare in anticipo, tanto da svelare la vera identità durante una festa organizzata a La Deliciosa.

Di conseguenza, Pena sarà costretto ad assumersi la responsabilità dell'attività e guardarsi le spalle dal misterioso Indiano, intenzionato a vendicarsi del furto della divinità. Ma la pasticcera e suo fratello non si faranno ingannare dalle promesse, tanto da non aiutare il Cervera di fronte all'uomo. Nel frattempo il Barbosa progetterà l'abbandono di Acacias 38 insieme alla sua amata Leonor. Peccato che il loro piano venga rovinato dall'arrivo di due nuovi personaggi che movimenteranno di parecchio le vicende ambientate nel vecchio quartiere spagnolo.

Arrivano Eva e Nacho, la moglie e il figlio di Inigo

Stando alle trame di Una Vita, la Hidalgo e Inigo accetteranno che Flora fugga con loro verso una nuova avventura dopo aver messo con le spalle al muro Pena. Ma ecco arrivare Eva e Nacho. I telespettatori di Canale 5 scopriranno che questi ultimi non sono altro che la moglie e il presunto figlio del Barbosa. Eva non esiterà nel chiamare il pasticcere 'Ignacio', il suo vero nome, mentre dirà che Nacho non è altro il frutto del loro amore.

Una scoperta che getterà nello sgomento più totale la povera Leonor già vessata dalla perdita del suo adorato marito Pablo, morto durante un devastante terremoto ad Acacias 38. La figlia di Rosina scapperà via in lacrime non riuscendo a capire perché il fidanzato le abbia mentito su un dettaglio così importante del suo passato.

Dall'altro canto, Inigo apparirà molto seccato dall'arrivo della moglie e del figlio, infatti rifiuterà addirittura di abbracciare Nacho.

Inoltre il Barbosa non risparmierà parole offensive nei confronti di Eva. Quest'ultima continuerà a sostenere di essere stata abbandonata dal fratello di Flora. Purtroppo il rapporto tra Inigo e Leonor entrerà in crisi, tanto da ipotecare una loro definitiva rottura. Infine l'uomo cercherà di scoprire se dietro tutto questo c'è lo zampino di Cervera.