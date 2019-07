Lunedì 22 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island, il Reality Show di Mediaset condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. A due puntate dalla fine del programma televisivo sono in tanti a chiedersi quali saranno le coppie che usciranno insieme e quali invece si lasceranno dopo il falò di confronto finale.

In particolare, già sappiamo che le coppie formate da Nunzia ed Arcangelo e Jessica ed Andrea hanno deciso di porre fine alla loro relazione, mentre David e Cristina si sono dati una seconda possibilità.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano in rete, sembrerebbe che la coppia formata da Massimo e Ilaria sarebbe uscita insieme dal reality show dopo il falò di confronto. Mentre restano dubbi sull'epilogo delle altre due coppie formate da Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio.

Il probabile ricongiungimento tra Ilaria e Massimo

Nel corso delle prime tre puntate di Temptation Island, Massimo Colantoni ha sicuramente deluso la sua fidanzata a causa di alcuni atteggiamenti troppo intimi nei confronti prima della single Federica e poi Elena.

Pubblicità

Successivamente però le cose sono cambiate perché Ilaria ha iniziato anche lei una frequentazione, con il tentatore Javier. Quest'ultimo ha anche deciso di presentare la ragazza alla sua famiglia e questa cosa ha scatenato una reazione durissima da parte di Massimo, che è scoppiato in lacrime e ha scaraventato via sedie e tavoli all'interno del villaggio. Ma non è tutto, perché ha poi anche confessato ad Elena che è totalmente deluso da alcune frasi e da alcuni atteggiamenti della sua ragazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Nonostante ciò, secondo quanto riportato dal giornale online il Vicolo delle news, per la coppia ci sarà un epilogo positivo alla fine di Temptation Island. Infatti, anche se i trascorsi all'interno del programma sono stati poco felici, dovrebbero uscire insieme mano nella mano.

La fine della storia tra Sabrina e Nicola

Invece, tutt'altro epilogo dovrebbe avere la storia d'amore di Nicola e Sabrina, perché la coppia dovrebbe lasciarsi a causa della crisi che si è evidenziata non poco durante i 21 giorni di permanenza nei villaggi in Sardegna.

In particolare, è la donna che si è letteralmente invaghita del single Giulio Raselli. Ma non è tutto perché Sabrina starebbe evidenziando sempre di più come la differenza d'età con Nicola sia realmente un problema.

Inoltre, ad aprire gli occhi ai fan e telespettatori di Temptation Island ci ha pensato l'autrice romana Raffaella Mennoia. Quest'ultima durante un'intervista a Il fatto quotidiano ha chiarito di essere rimasta letteralmente senza parole per gli sviluppi di alcune coppie.

Pubblicità

Queste le sue parole: "Ci saranno almeno altri due falò di confronto clamorosi. Nemmeno io avevo mai pensato a sviluppi del genere quando avevo selezionato le coppie".