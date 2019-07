La principessa del pop è finalmente tornata. Dopo aver involontariamente gettato nello sconforto i suoi fedeli sostenitori, prendendo la decisione di ritirarsi momentaneamente dalle scene e sospendendo il preannunciato Britney Domination show di Las Vegas, la cantante statunitense è apparsa in una forma fisica raggiante e nuovamente felice. Nella sua ultima apparizione pubblica, Britney era in dolce compagnia con il suo nuovo fidanzato Sam Asghari. La coppia si è presentata dinanzi ai paparazzi, in occasione della première mondiale del nuovo capolavoro di Quentin Tarantino.

Il film, 'C'era una volta a Hollywood', esce negli USA il 26 luglio e in Italia il 19 settembre e vede protagonisti Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie.

I fan tirano un sospiro di sollievo dopo il recente ricovero della popstar

In moltissimi, tra i fan di Britney Spears e non, dopo la notizia del suo recente ricovero psichiatrico avevano ipotizzato che la cantante fosse in procinto di abbandonare definitivamente le scene per dedicarsi alla sua vita di mamma e compagna del personal trainer e modello persiano Sam Asghari.

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2016, nel bel mezzo delle registrazioni del video musicale di Slumber Party, il secondo singolo estratto dall'ultimo album pubblicato dalla Spears, dal titolo "Glory". Sin dall'inizio della loro frequentazione, i due piccioncini sono sembrati molto affiatati. Non a caso, in occasione della première mondiale del film "Once upon a time in Hollywood", Sam e Britney si sono lasciati andare a pose all'insegna della complicità e della passionalità.

Britney si è presentata all'evento con indosso un abito rosso e aderente, con tanto di girocollo e un anello tempestato da diamanti. Un gioiello quest'ultimo che ha fatto pensare molto ad un imminente matrimonio pianificato dalla Spears. In America il fidanzamento ufficiale, che precede le nozze, avviene proprio con il dono di un anello. Secondo le indiscrezioni riportate dalla fonte Entertainment Tonight, Britney Spears e Sam Asghari, però, non sarebbero ufficialmente fidanzati e quindi neanche in procinto di sposarsi.

Tralasciando i rumors su un possibile matrimonio in arrivo per Britney, va detto che la stampa ha criticato molto positivamente l'apparizione segnata dalla Spears alla première del film che vede protagonisti Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie sul red carpet del TCL Chinese Theatre, a Los Angeles.