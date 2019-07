Nuovi appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" che ha visto l'arrivo di inediti personaggi nel corso di questa annata. Un esempio si ritrova nella figura di Alex divenuta la nuova fidanzata di Vittorio dopo aver avuto delle incomprensioni con il figlio di Guido. Non si può dimenticare il ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia) dopo un periodo di assenza ma questa novità fa ritornare i dubbi nell'animo del giovane Del Bue.

Le anticipazioni dell'episodio numero 5291 e in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 fanno notare che sarà al centro delle trame Alberto. Quest'ultimo non avrà intenzione di lasciare campo libero a Roberto che, tagliato fuori dai progetti delle imprese Viscardi, ha messo in atto una nuova idea aziendale.

Le intenzioni del dottor Palladini per fermare Roberto

L'imprenditore ha fatto leva sui vantaggi derivanti dall'eredità ottenuta da Serena per poter dare vita al progetto del chartering di cui fa parte lo stesso Filippo (Michelangelo Tommaso).

L'avvocato Palladini cercherà di ostacolare i piani della famiglia Ferri con l'intento di rovinare la festa a uno storico rivale. Il dottor Sartori e il genitore non penseranno che possano esserci dei pericoli riguardo al loro progetto dopo essere rimasti soddisfatti rispetto all'incontro con l'intermediario.

Un momento di riflessione per Franco

Alberto (Maurizio Aiello) cercherà di mettersi in contatto con l'amico londinese per impedire l'inizio di questo progetto che darebbe nuova linfa al successo di Ferri.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Franco (Peppe Zarbo) che dovrà fare i conti con quanto successo rispetto all'amicizia con Ciro (Vincenzo Alfieri). I rapporti con Angela (Miriam Candurro) hanno subito delle ripercussioni e il padre di Bianca non è riuscito a ritrovare la serenità dopo essersi sentito tradito dal pugile comportatosi nel peggiore dei modi. Il coatch avrà la possibilità di fare ritorno in palestra dopo aver superato il periodo di degenza dovuto ai problemi al ginocchio.

La richiesta di Assunta a Vittorio

Il signor Boschi potrà avere un chiarimento con Ciro in quanto potrebbero esserci i presupposti per giungere a un incontro con l'amico. Il consorte di Angela (Claudia Ruffo) verrà a conoscenza di altre novità sul conto del pugile che gli farà un annuncio inaspettato. Vittorio (Amato D'Auria) si troverà alle prese con un problema sentimentale caratterizzato dalla confusione e il ragazzo affronterà un periodo di crisi in quanto diviso tra due donne.

Infine Assunta mostrerà l'intenzione di conoscere la fidanzata del figlio ma tale richiesta irriterà Vittorio.