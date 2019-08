La serie tv turca Bitter Sweet è davvero molto seguita e anche la prossima settimana su Canale 5 potremmo assistere alla soap. Le trame della serie tv hanno colpito sin dal primo momento i telespettatori di Canale 5, infatti si stima che circa due milioni di spettatori seguano la serie. Possiamo annunciare che si è quasi arrivati alla fine della soap, almeno per questa stagione e le vicende che accadono tra i protagonisti diventano sempre più intriganti per i telespettatori.

La notizia che in molti non si aspetteranno è quella che nella prossima settimana le anticipazioni della soap Bitter Sweet ci rivelano che Ferit riceverà una visita davvero inaspettata. Infatti dovrebbe incontrare una sua ex fidanzata che gli rivelerà di aver abortito.

Spoiler Bitter Sweet, trame prossima settimana da lunedi 26 agosto

Stando alle anticipazioni della soap turca, la prossima settimana vedremo Nazli organizzare una festa per Ferit.

Alla festa Nazli invita anche una ex fidanzata di Ferit. Proprio quest'ultima farà si che gli equilibri dei protagonisti si destabilizzino. Nello stesso tempo vedremo anche Hakan che continuerà a portare avanti il suo piano contro Ferit e la sua azienda. Infatti proprio all'interno di quest'ultima inserirà una spia. La festa organizzata per il compleanno di Ferit avrà degli effetti davvero alquanto inaspettati.

Stando alle anticipazioni Ferit e Nazli ritroveranno quell'intesa che da qualche puntata avevano perso. Ovviamente come spesso la soap ha abituato i telespettatori, l'intesa tra i due finirà quasi subito in quanto Pelin, l'ex di Ferit, con la sua presenza metterà a dura prova la coppia.

Ferit nelle prossime puntate di Bitter Sweet che andranno in onda dal 26 al 30 agosto, avrà da chiarire qualche punto con la sua ex fidanzata Pelin.

Proprio quest'ultima rivela a Ferit che dalla loro precedente relazione poteva nascere un figlio, ma stronca il cuore di Ferit confidandogli di aver abortito. Nelle prossime puntate vedremo anche Demet prendere la scena in quanto continuerà ad essere sempre più affranta. Nelle prossime puntate vedremo quest'ultima portare avanti il suo pianto che avrà degli effetti davvero inaspettati.

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli dubita di Pelin

Le ultime indiscrezioni che riguardano la soap turca Bitter Sweet ci rivelano che nelle puntate della prossima settimana dal 26 al 30 agosto, Nazli inizierà a sospettare della buona fede dell'ex di Ferit, Pelin.

Proprio quest'ultima verrà contattata da Hakan che gli proporrà un accordo. La prossima settimana sarà davvero piena di colpi di scena e tutti i fan della soap di sicuro resteranno incollati alla tv. Inoltre dalla prossima settimana ci sarà una novità in quanto non verrà trasmesso più il doppio episodio della soap Bitter Sweet come accaduto nelle ultime due settimane. Quindi da lunedi 26 agosto 2019 vedremo la soap andare in onda alle 14:45 per poi finire alle 15:30 e dare spazio alla soap spagnola Il Segreto che era andata in ferie per il periodo estivo.