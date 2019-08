Raffaella Mennoia è tornata attiva su Instagram, nelle scorse ore la collaboratrice di Maria De Filippi ha finalmente rotto il silenzio che l'accompagnava da ormai tre settimane. Dopo gli ultimi attacchi da parte di Teresa Cilia e Mario Serpa, la romana aveva deciso di adottare la tattica del silenzio, lasciando che fossero i suoi colleghi a difenderla. Nel messaggio diretto agli haters, la Mennoia ha fatto sapere di essere stata vittima di attacchi davvero pesantissimi; ma che nonostante ciò lei è pronta a riprendere il suo lavoro ricominciando da Temptation Island Vip 2.

Ricordiamo infatti che il programma dovrebbe partire il 17 settembre, in prima serata alle ore 21:00 su Canale 5, anche se la data non è ancora definitiva.

Uomini e Donne: la bufera social che ha coinvolto tutto il programma

La Mennoia da diversi anni è una delle collaboratrici più fidate di Maria De Filippi; da moltissimi anni lavora dietro le quinte di Uomini e donne. Proprio per questo le accuse rivoltegli da parte di Mario Serpa e Teresa Cilia hanno scatenato un grande caos sia all'interno del programma sia sui social; dove moltissimi colleghi della redattrice hanno difeso quello che è il suo lavoro: tra questi troviamo Gianni Sperti, Simona Ventura e Teresa Langella.

Dopo i continui botta e risposta, Teresa Cilia e Raffaella Mennoia hanno deciso di prendere le distanze dai social, dove nell'ultimo periodo avevano scatenato una vera e propria bufera coinvolgendo fan, ex protagonisti e persino la redazione del programma.

Raffaella Mennoia, pronta a ripartire da Temptation Island Vip 2

Ora, dopo diversi giorni di assenza, la redattrice è tornata su Instagram ed ha espresso la sua opinione su quanto accaduto: "Dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare una riflessione riguardante quelli che sono i social network ed in particolare Instagram".

Ha spiegato la collaboratrice della De Filippi.

Raffaella ha poi spiegato di essere stata bersaglio di attacchi ed accuse davvero pesantissime: "Ho letto degli insulti gravissimi che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno pesanti. Commenti che dicono poco di me e assolutamente tutto di coloro che gli hanno scritti".

La romana non ha però espresso una chiara dichiarazione nei confronti dei suoi due antagonisti all'interno di questa vicenda; mettendo di fatto la parola fine a quello che è stato uno degli scandali più grandi nella storia di Uomini e Donne: "Voglio ringraziare chi in questo periodo ha speso parole gentili nei miei confronti.

Rispetto alla situazione che è accaduta non voglio aggiungere niente. Presto tornerò in Italia dovo dovrò preparare le valige e volare in Sardegna per Temptation Island Vip".