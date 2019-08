La popolarissima telenovela spagnola Una vita, come spesso accade, regala clamorosi colpi di scena e piacevoli sorprese per tutti i suoi appassionati. Le anticipazioni di Una Vita fino al 30 agosto non sfuggono a questa eccezione: la diabolica Ursula finirà in manicomio. Blanca, mossa da un sentimento di pietà, darà alla stessa Ursula la possibilità di incontrare per l'ultima volta Moises prima di essere internata in manicomio.

Intanto, il colonnello Valverde prenderà coscienza del fatto che presto potrebbe perdere la vista. Ursula accuserà Samuel di essere un bugiardo, tuttavia Ivan non crederà alla versione della donna. Cosa sarà successo realmente?

Una Vita spoiler: il triste destino di Ursula

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita al 30 agosto raccontano del triste destino al quale andrà incontro Ursula. La donna, infatti, sarà rinchiusa in manicomio.

Il colonnello Valverde sarà messo a conoscenza del fatto che presto potrebbe perdere la vista. Gli abitanti di Acacias andranno a fargli visita per cercare di consolarlo dopo la brutta notizia. Flora, preoccupata per la vita di Pena, si recherà da Felipe chiedendogli di prendere le sue difese. Ivan avrà uno scontro verbale con sua figlia Ursula, nel corso del quale chiuderà qualsiasi rapporto con la donna e le dirà di essersi pentito di averla concepita.

Blanca deciderà di portare suo figlio Moises a casa di Ursula, per darle la possibilità di poterlo salutare per l'ultima volta prima di essere rinchiusa in manicomio. Il colonnello Valverde andrà verso la perdita totale della vista e, proprio in merito a questo, Silvia cercherà di convincerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Una Vita: il piano diabolico di Samuel

Dopo avere salutato per l'ultima volta il piccolo Moises, Ursula verrà accompagnata in manicomio: sarà costretta ad indossare una camicia di forza.

Blanca e Diego racconteranno ai vicini tutte le cattiverie di cui si è resa protagonista la dark lady. Intanto Samuel proseguirà nei suoi sporchi intenti: infatti, programmerà l'uccisione di Moises. Successivamente, si recherà in manicomio da Ursula e la metterà al corrente delle sue cattive Intenzioni. Ramon avanzerà un'offerta per acquistare la pasticceria di Iñigo, quest'ultimo rispedirà al mittente la proposta.

Diego proseguirà la caccia al colpevole dell'omicidio di suo padre Jaime: nel corso delle puntate, si convincerà che, a compiere il crimine, sia stato suo fratello Samuel. Noterà, infatti, che la grafia delle false lettere inviate dalla Svizzera è decisamente somigliante con quella che Samuel ha usato per la successione ereditaria.